पासपोर्ट में नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए तो कैसे कराएं ठीक? बिना ब्रोकर के यहां जानें तरीका

Passport Rule: अगर आपको भी विदेश यात्रा करनी है तो इसके लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत होती है। साथ ही वैध फोटो आईडी के रूप में भी पासपोर्ट काम आता है, लेकिन अगर आपके पासपोर्ट में कोई गलती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे ठीक होगी।
दरअसल, अगर आपके पासपोर्ट में नाम की स्पेलिंग गलत छप गई है, तो इसे ठीक करवाने का रास्ता मौजूद है। ऐसी गलती को ठीक कराने के लिए आमतौर पर पासपोर्ट को दोबारा जारी यानी री-इश्यू कराना होता है। चलिए जानते हैं पासपोर्ट में नाम की स्पेलिंग ठीक कैसे करवा सकते हैं...
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पासपोर्ट में नाम की स्पेलिंग गलत होने पर क्या करें?
- फोटो : अमर उजाला
क्या पासपोर्ट में गलत स्पेलिंग को ठीक करवाया जा सकता है?
- हां, पासपोर्ट सेवा के मुताबिक, मौजूदा पासपोर्ट में किसी व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव के लिए री-इश्यू के जरिए आवेदन किया जा सकता है
- नाम की छोटी स्पेलिंग गलती भी इसी प्रक्रिया के तहत सुधारी जा सकती है
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पासपोर्ट में नाम की स्पेलिंग गलत होने पर क्या करें?
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छोटी स्पेलिंग गलती के लिए क्या नियम है?
- पासपोर्ट मैनुअल में नाम की ऐसी गलती को 'माइनर चेंज इन नेम' की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें स्पेलिंग में सुधार से नाम का उच्चारण या मूल नाम पूरी तरह नहीं बदलता
- उदाहरण के तौर पर किसी नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग में मामूली अंतर होने पर इसे माइनर करेक्शन माना जा सकता है
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पासपोर्ट में नाम की स्पेलिंग गलत होने पर क्या करें?
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- हालांकि, अगर आप केवल स्पेलिंग ठीक नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना पूरा नाम बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है और अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए होते हैं
- इसलिए जान लें कि इन दोनों मामलों (पूरा नाम बदलवाना या स्पेलिंग ठीक करवाना) को एक जैसा नहीं माना जाता और ये अलग हैं
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पासपोर्ट में नाम की स्पेलिंग गलत होने पर क्या करें?
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ऑनलाइन कैसे ठीक करवाएं स्पेलिंग?
- नाम की स्पेलिंग ठीक कराने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट सेवा के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
- फिर अपने अकाउंट से लॉगिन करें और उसके बाद “Apply for Fresh Passport/Re-issue of Passport” विकल्प चुनें
- इसके बाद Re-issue के लिए आवेदन भरना होगा
- आवेदन में सही नाम और बाकी जरूरी जानकारी सावधानी से भरें और फॉर्म सबमिट करें
- फॉर्म जमा करने के बाद Pay and Schedule Appointment विकल्प से लागू शुल्क का भुगतान कर अपॉइंटमेंट बुक करना होता है