काम की बात: भूकंप आते ही खुद रूक जाएगी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन? जानें आखिर क्या है ये तकनीक

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की तैयारी है। इतनी तेज गति से चलने वाली ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा सबसे अहम होती है। ऐसे में अगर सफर के दौरान अचानक भूकंप आ जाए, तो ट्रेन और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था होगी?





इसी को ध्यान में रखते हुए हाई-स्पीड रेल नेटवर्क में भूकंप का पता लगाने के लिए विशेष सीस्मिक सिस्टम लगाने की योजना बनाई गई है। यह सिस्टम भूकंप की शुरुआती हलचल को पहचानकर ट्रेन को रोकने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करेगा। चलिए जानते हैं इस बारे में...