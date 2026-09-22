तकिए को धूप में रख देना ही काफी है? हर तकिए के लिए एक जैसा तरीका नहीं

घर में बिस्तर की सफाई करते समय लोग अक्सर चादर और तकिए के कवर तो बदल देते हैं, लेकिन तकिए पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कई लोग तकिए को धूप में रख देते हैं और मान लेते हैं कि अब वह पूरी तरह साफ हो गया। धूप देने से नमी कम करने और तकिए को अच्छी तरह सुखाने में मदद मिल सकती है, लेकिन सिर्फ धूप में रखने से तकिया पूरी तरह साफ नहीं हो जाता। खास बात यह है कि हर तरह के तकिए को एक ही तरीके से धूप में नहीं रखना चाहिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
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तकिए को धूप दिखाने से पहले जान लें ये बात
- फोटो : Adobe Stock
कॉटन के तकिए में बरतें थोड़ी सावधानी
कॉटन या रूई वाले तकिए को हल्की धूप में कुछ समय के लिए रखा जा सकता है। इससे उसमें मौजूद नमी कम करने में मदद मिलती है। लेकिन बहुत तेज धूप में तकिए को घंटों छोड़ देना जरूरी नहीं है। तकिए को बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि दोनों तरफ हवा और धूप लग सके। अगर तकिया बहुत गंदा है या उसमें दाग और बदबू है, तो केवल धूप देने के बजाय उसके कवर और तकिए की सफाई भी जरूरी है।
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तकिए को धूप दिखाने से पहले जान लें ये बात
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फोम वाले तकिए को तेज धूप से बचाएं
मेमोरी फोम या दूसरे फोम वाले तकिए को सीधे तेज धूप में लंबे समय तक रखना सही नहीं माना जाता। ज्यादा गर्मी से फोम की बनावट और आराम देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसे तकिए को साफ करने से पहले उसके कवर पर लगे निर्देश जरूर देखें। कई फोम तकियों को पानी में भिगोना या मशीन में धोना भी सही नहीं होता। इन्हें साफ करते समय निर्माता के निर्देशों का ध्यान रखना बेहतर है।
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तकिए को धूप दिखाने से पहले जान लें ये बात
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तकिए को सिर्फ धूप नहीं, हवा भी चाहिए
तकिए को सुखाने के लिए खुली हवा भी काफी काम की होती है। अगर मौसम बहुत गर्म है तो थोड़ी देर की हल्की धूप के बाद तकिए को हवादार जगह पर रख सकते हैं। तकिए को वापस बिस्तर पर रखने से पहले यह जरूर देख लें कि उसमें नमी बिल्कुल न बची हो। गीला या नम तकिया लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उसमें बदबू आने की समस्या हो सकती है।
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तकिए को धूप दिखाने से पहले जान लें ये बात
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कवर की सफाई को न करें नजरअंदाज
तकिए की सफाई के साथ उसका कवर नियमित रूप से धोना भी जरूरी है। तकिए का कवर शरीर के पसीने, तेल और धूल के सीधे संपर्क में रहता है। इसलिए केवल तकिए को धूप दिखाने से सफाई पूरी नहीं होती। अगर तकिया धोने लायक है तो उसके लेबल पर दिए निर्देश के अनुसार ही उसकी सफाई करें। यानी अगली बार तकिया धूप में रखने से पहले यह जरूर देखें कि वह कॉटन, फोम या किसी दूसरे मटेरियल का है। सही तरीके से सफाई और सुखाने से तकिया लंबे समय तक इस्तेमाल करने लायक बना रह सकता है।
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