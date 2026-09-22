तकिए को धूप में रख देना ही काफी है? हर तकिए के लिए एक जैसा तरीका नहीं

1 of 5 तकिए को धूप दिखाने से पहले जान लें ये बात - फोटो : AI







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घर में बिस्तर की सफाई करते समय लोग अक्सर चादर और तकिए के कवर तो बदल देते हैं, लेकिन तकिए पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कई लोग तकिए को धूप में रख देते हैं और मान लेते हैं कि अब वह पूरी तरह साफ हो गया। धूप देने से नमी कम करने और तकिए को अच्छी तरह सुखाने में मदद मिल सकती है, लेकिन सिर्फ धूप में रखने से तकिया पूरी तरह साफ नहीं हो जाता। खास बात यह है कि हर तरह के तकिए को एक ही तरीके से धूप में नहीं रखना चाहिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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कॉटन के तकिए में बरतें थोड़ी सावधानी

कॉटन या रूई वाले तकिए को हल्की धूप में कुछ समय के लिए रखा जा सकता है। इससे उसमें मौजूद नमी कम करने में मदद मिलती है। लेकिन बहुत तेज धूप में तकिए को घंटों छोड़ देना जरूरी नहीं है। तकिए को बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि दोनों तरफ हवा और धूप लग सके। अगर तकिया बहुत गंदा है या उसमें दाग और बदबू है, तो केवल धूप देने के बजाय उसके कवर और तकिए की सफाई भी जरूरी है।

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फोम वाले तकिए को तेज धूप से बचाएं

मेमोरी फोम या दूसरे फोम वाले तकिए को सीधे तेज धूप में लंबे समय तक रखना सही नहीं माना जाता। ज्यादा गर्मी से फोम की बनावट और आराम देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसे तकिए को साफ करने से पहले उसके कवर पर लगे निर्देश जरूर देखें। कई फोम तकियों को पानी में भिगोना या मशीन में धोना भी सही नहीं होता। इन्हें साफ करते समय निर्माता के निर्देशों का ध्यान रखना बेहतर है।

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तकिए को सिर्फ धूप नहीं, हवा भी चाहिए

तकिए को सुखाने के लिए खुली हवा भी काफी काम की होती है। अगर मौसम बहुत गर्म है तो थोड़ी देर की हल्की धूप के बाद तकिए को हवादार जगह पर रख सकते हैं। तकिए को वापस बिस्तर पर रखने से पहले यह जरूर देख लें कि उसमें नमी बिल्कुल न बची हो। गीला या नम तकिया लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उसमें बदबू आने की समस्या हो सकती है।

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