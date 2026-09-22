घर बदलने के बाद पुराने एड्रेस पर आने वाली डाक का क्या होता है? यहां जानें मेल फॉरवर्डिंग के नियम

घर बदल रहे हैं, तो पुराने एड्रेस पर आने वाली डाक का क्या होगा? - फोटो : Amar Ujala AI

घर बदलने के बाद सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि पुराने पते पर आने वाली जरूरी डाक का क्या होगा? बैंक, बीमा कंपनी, सरकारी विभाग या किसी अन्य संस्था की चिट्ठी अगर पुराने पते पर भेज दी जाए तो वह सीधे आपके नए घर तक पहुंचेगी या नहीं, यह सवाल कई लोगों के मन में रहता है।





इसलिए अगर आप भी पुराना घर बदलकर नए घर में चले गए हैं यानी अब आपका एड्रेस बदल चुका है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसे में आपको क्या करना होता है जिससे आपको आपके पुराने एड्रेस पर आने वाली डाक मिल सके। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...