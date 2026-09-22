गलत या फर्जी चालान कटने पर क्या करें? जानें इसे कैंसिल कराने का तरीका

Wrong Traffic Challan Cancellation Process: आजकल यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर जगह-जगह ऑटोमैटिक कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों और ई-चालान प्रणाली के जरिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। हालांकि कई बार तकनीकी गड़बड़ी, कैमरे की खराबी या किसी अन्य वाहन की नंबर प्लेट के गलत रीड होने से निर्दोष लोगों का गलत या फर्जी चालान कट जाता है।





अगर आपके पास भी किसी ऐसे नियम उल्लंघन का ई-चालान आया है जो आपने किया ही नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यातायात नियमों के तहत आपको इस गलत चालान को चुनौती देने और कैंसिल कराने का पूरा अधिकार है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि गलत चालान कैंसिल कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है।