पति की कमाई और पैतृक संपत्ति में पत्नी के कानूनी अधिकार क्या हैं? जानिए इससे जुड़े सही नियम

Hindu Succession Act Property Rights Women: भारतीय समाज और कानून में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अक्सर महिलाओं के मन में यह सवाल रहता है कि अपने पति की मासिक कमाई, खुद से खरीदी गई संपत्ति और उनके परिवार की पुस्तैनी यानी पैतृक संपत्ति में उनका कितना हक होता है।





हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अन्य विवाह कानूनों के तहत महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति का अधिकार दिया गया है। हालांकि, पति के जीवित रहने और उनकी मृत्यु के बाद के नियम अलग-अलग होते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि पति की कमाई और पैतृक संपत्ति में पत्नी के वास्तविक कानूनी अधिकार क्या हैं।