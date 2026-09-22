'हिट एंड रन' केस में आरोपी को क्या सजा होती है? जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

Hit And Run Case Punishment Rules India: सड़क दुर्घटना के बाद जब कोई चालक पीड़ित व्यक्ति की मदद करने या पुलिस को सूचना देने के बजाय गाड़ी लेकर मौके से भाग जाता है, तो कानून में इसे 'हिट एंड रन' केस कहा जाता है। ऐसे मामलों में समय पर डॉक्टरी इलाज न मिलने के कारण कई बार घायल व्यक्ति की जान चली जाती है। इसे रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता और नए कानूनों में सख्त प्रावधान किए गए हैं।





इसके साथ ही सरकार पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए मुआवजा योजना भी चलाती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि हिट एंड रन मामले में आरोपी को क्या सजा मिलती है और पीड़ितों के क्या अधिकार होते हैं।