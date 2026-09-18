फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   These Everyday Items Can Make Your Childs Bag Heavier Know details here

स्कूल बैग में रोज ये चीजें रखते हैं तो तुरंत निकालें, बच्चे की पीठ पर पड़ सकता है असर

Fri, 18 Sep 2026 12:24 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 18 Sep 2026 12:24 PM IST
सार

School Bag Weight: स्कूल बैग में किताब-कॉपी के अलावा कई ऐसी चीजें भी रोज पड़ी रहती हैं, जिनकी उस दिन जरूरत नहीं होती। पानी की बड़ी बोतल, एक्स्ट्रा कॉपियां, पुराने प्रोजेक्ट और दूसरी चीजें बैग का वजन बढ़ा देती हैं। लंबे समय तक भारी बैग उठाने से बच्चे के कंधे, गर्दन और पीठ पर परेशानी हो सकती है।
 

विज्ञापन
These Everyday Items Can Make Your Childs Bag Heavier Know details here
स्कूल बैग का वजन बढ़ा रही हैं ये छोटी-छोटी चीजें - फोटो : AI

स्कूल जाने वाले बच्चों के बैग में किताब-कॉपी तो होती ही हैं, लेकिन कई बार उनके साथ ऐसी चीजें भी रोज बैग में पड़ी रहती हैं, जिनकी उस दिन कोई जरूरत नहीं होती। धीरे-धीरे यही छोटी-छोटी चीजें बैग को जरूरत से ज्यादा भारी बना देती हैं। भारी बैग उठाकर रोज स्कूल जाने से बच्चे के कंधे, गर्दन और पीठ पर खिंचाव या दर्द जैसी परेशानी हो सकती है। इसलिए सिर्फ किताबों की संख्या नहीं, बैग में रखे पूरे सामान पर नजर रखना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इसका क्या उपाय है।

These Everyday Items Can Make Your Childs Bag Heavier Know details here
स्कूल बैग का वजन बढ़ा रही हैं ये छोटी-छोटी चीजें - फोटो : Ai

सबसे पहले निकालें एक्स्ट्रा कॉपियां
बच्चे कई बार सभी विषयों की कॉपियां एक साथ बैग में रख लेते हैं, जबकि उस दिन कुछ ही विषयों की जरूरत होती है। पुरानी कॉपियां, अधूरे काम वाली नोटबुक या ऐसी किताबें जिनकी उस दिन जरूरत नहीं है, बैग में वजन बढ़ाती रहती हैं। टाइम टेबल देखकर सिर्फ जरूरी किताब-कॉपी रखने की आदत डालना बेहतर है।

These Everyday Items Can Make Your Childs Bag Heavier Know details here
स्कूल बैग का वजन बढ़ा रही हैं ये छोटी-छोटी चीजें - फोटो : Ai

बड़ी पानी की बोतल भी बढ़ा सकती है वजन
पानी की बोतल जरूरी है, लेकिन बहुत बड़ी और भारी बोतल बैग का वजन बढ़ा सकती है। बच्चे की जरूरत के हिसाब से सही आकार की बोतल रखें। साथ ही बैग में खाली या आधी भरी दूसरी बोतल, टिफिन के अतिरिक्त डिब्बे या ऐसे सामान को न रखें, जिसकी जरूरत नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
These Everyday Items Can Make Your Childs Bag Heavier Know details here
स्कूल बैग का वजन बढ़ा रही हैं ये छोटी-छोटी चीजें - फोटो : Ai

पुराने प्रोजेक्ट और कागज भी बनते हैं वजह
बच्चों के बैग में पुराने प्रोजेक्ट, ड्राइंग, वर्कशीट और ढेर सारे कागज कई दिनों तक पड़े रहते हैं। एक-एक कागज भले ही हल्का हो, लेकिन बहुत सारे कागज मिलकर बैग का वजन बढ़ा देते हैं। इसलिए सप्ताह में एक बार बैग खाली करके गैरजरूरी कागज निकाल देना चाहिए।

पेंसिल बॉक्स भी हो सकता है भारी
कई बच्चे पेंसिल बॉक्स में जरूरत से ज्यादा सामान रखते हैं। कई पेन, पेंसिल, रंग, स्केल, शार्पनर और दूसरी चीजें रोज बैग में घूमती रहती हैं। बच्चे को समझाएं कि जितनी चीजों की जरूरत हो, उतनी ही रखें।

विज्ञापन
These Everyday Items Can Make Your Childs Bag Heavier Know details here
स्कूल बैग का वजन बढ़ा रही हैं ये छोटी-छोटी चीजें - फोटो : Ai

बैग का वजन भी करते रहें
बच्चे को बैग पहनाकर देखें कि वह आराम से चल पा रहा है या नहीं। अगर बैग उठाने में बच्चा आगे झुकता है, कंधों पर पट्टियां दबती हैं या पीठ और गर्दन में बार-बार दर्द होता है, तो बैग का वजन और उसे पहनने का तरीका जरूर जांचें। भारी सामान बैग में पीठ के ज्यादा करीब रखना और दोनों कंधों पर पट्टियां लगाकर बैग पहनना बेहतर रहता है। रोज दो मिनट बैग चेक करने की आदत से काफी गैर जरूरी सामान बाहर निकाला जा सकता है। इससे बच्चे को जरूरत से ज्यादा वजन रोज उठाने से भी बचाया जा सकता है।

चश्मे को कपड़े से रगड़कर साफ करते हैं? लेंस खराब होने की वजह बन सकती है आपकी यही आदत

बर्तन रखते ही इंडक्शन क्यों करने लगता है आवाज? तुरंत बंद करने की जरूरत नहीं

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed