घर में सामान रखने की जगह कम हो तो सीढ़ियां कई बार आसान जगह लगती हैं। कोई जूते रख देता है तो कोई कपड़ों की टोकरी, बच्चों के खिलौने या कोई डिब्बा सीढ़ी पर रखकर भूल जाता है। शुरुआत में यह छोटी बात लगती है, लेकिन रोजाना इसी रास्ते से ऊपर-नीचे आने-जाने वालों के लिए यह परेशानी बन सकती है। सीढ़ियों पर रखा सामान पैर रखने की जगह को कम कर देता है। खासकर अगर सामान सीढ़ी के किनारे या उस हिस्से में रखा हो जहां पैर पड़ता है, तो अचानक ठोकर लग सकती है। सीढ़ियों पर गिरने की स्थिति में चोट ज्यादा गंभीर भी हो सकती है क्योंकि व्यक्ति एक से ज्यादा सीढ़ियों से नीचे गिर सकता है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
सीढ़ियों पर सामान रखकर छोड़ने की आदत? घर में आने-जाने से ज्यादा बढ़ सकता है गिरने का खतरा
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 23 Sep 2026 12:19 PM IST
सार
Stairs Safety: घर में जगह कम पड़ने पर लोग अक्सर सीढ़ियों पर जूते, डिब्बे, कपड़े, खिलौने या दूसरे सामान रख देते हैं। लेकिन सीढ़ियों को स्टोर की जगह बनाना किसी के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। थोड़ी सी जल्दबाजी या ध्यान भटकने पर ठोकर लगने से गिरने का खतरा बढ़ जाता है।
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