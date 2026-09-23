शॉवर के बाद फर्श गीला छोड़ देते हैं? सिर्फ फिसलने का डर नहीं, ये बात भी जान लें

1 of 5 नहाने के बाद फर्श पर पानी जमा रहता है? - फोटो : AI







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शॉवर लेने के बाद बाथरूम का फर्श गीला होना आम बात है। कई लोग नहाकर बाहर निकल जाते हैं और फर्श पर जमा पानी को वैसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद पानी सूख भी जाता है, इसलिए इस आदत को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन बाथरूम का फर्श बार-बार गीला रहना सिर्फ फिसलने का खतरा नहीं बढ़ाता, बल्कि सफाई और बाथरूम की नमी से भी जुड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। तो आज की खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 नहाने के बाद फर्श पर पानी जमा रहता है? - फोटो : AI

गीला फर्श बना सकता है फिसलने का खतरा

फर्श पर पानी की परत बनी रहने से पैर फिसलने की संभावना बढ़ सकती है। खासकर अगर फर्श पर साबुन या शैंपू के अवशेष भी हों तो सतह और फिसलन वाली हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए गीले बाथरूम में ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है। इसलिए नहाने के बाद फर्श पर जमा पानी को यूं ही छोड़ने के बजाय जितना हो सके, हटा देना बेहतर है।

3 of 5 नहाने के बाद फर्श पर पानी जमा रहता है? - फोटो : Facebook/Hanover County Animal Protection and Shelter

साबुन भी रह जाते हैं

शॉवर के पानी के साथ साबुन, शैंपू और दूसरे नहाने वाले उत्पादों के छोटे-छोटे अवशेष भी फर्श पर पहुंच सकते हैं। पानी सूखने के बाद इनके निशान सतह पर रह सकते हैं। समय के साथ अगर नियमित सफाई न हो तो फर्श चिपचिपा या गंदा महसूस हो सकता है। इसलिए सिर्फ पानी सूख जाने को फर्श की सफाई समझना सही नहीं है।

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4 of 5 नहाने के बाद फर्श पर पानी जमा रहता है? - फोटो : Adobe stock

नमी को ज्यादा देर न रहने दें

बाथरूम में पहले से ही नमी रहती है। अगर फर्श लगातार गीला रहे और बाथरूम में हवा का आना-जाना कम हो तो नमी देर तक बनी रह सकती है। ऐसे में बाथरूम को इस्तेमाल के बाद कुछ समय के लिए हवादार रखना मददगार हो सकता है। एग्जॉस्ट फैन लगा है तो जरूरत के मुताबिक उसे चलाया जा सकता है।



पानी हटाने की आदत डालें

शॉवर के बाद फर्श पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है तो वाइपर की मदद से पानी को नाली की तरफ कर दें। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इससे फर्श जल्दी सूखने में मदद मिलती है। बाथरूम का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए यह छोटी सी आदत उपयोगी हो सकती है।

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