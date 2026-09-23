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शॉवर के बाद फर्श गीला छोड़ देते हैं? सिर्फ फिसलने का डर नहीं, ये बात भी जान लें

Wed, 23 Sep 2026 11:30 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 23 Sep 2026 11:30 AM IST
सार

Bathroom Floor: शॉवर के बाद बाथरूम का फर्श गीला छोड़ने से फिसलने का खतरा बढ़ सकता है। साबुन और शैंपू के अवशेष भी फर्श पर जमा हो सकते हैं। इसलिए नहाने के बाद वाइपर से अतिरिक्त पानी हटाएं, बाथरूम में हवा का रास्ता रखें और नाली की नियमित सफाई करें।
 

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Leaving Water on the Bathroom Floor After a Shower Here is Why It Matters
नहाने के बाद फर्श पर पानी जमा रहता है? - फोटो : AI

शॉवर लेने के बाद बाथरूम का फर्श गीला होना आम बात है। कई लोग नहाकर बाहर निकल जाते हैं और फर्श पर जमा पानी को वैसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद पानी सूख भी जाता है, इसलिए इस आदत को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन बाथरूम का फर्श बार-बार गीला रहना सिर्फ फिसलने का खतरा नहीं बढ़ाता, बल्कि सफाई और बाथरूम की नमी से भी जुड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। तो आज की खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Leaving Water on the Bathroom Floor After a Shower Here is Why It Matters
नहाने के बाद फर्श पर पानी जमा रहता है? - फोटो : AI

गीला फर्श बना सकता है फिसलने का खतरा
फर्श पर पानी की परत बनी रहने से पैर फिसलने की संभावना बढ़ सकती है। खासकर अगर फर्श पर साबुन या शैंपू के अवशेष भी हों तो सतह और फिसलन वाली हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए गीले बाथरूम में ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है। इसलिए नहाने के बाद फर्श पर जमा पानी को यूं ही छोड़ने के बजाय जितना हो सके, हटा देना बेहतर है।

Leaving Water on the Bathroom Floor After a Shower Here is Why It Matters
नहाने के बाद फर्श पर पानी जमा रहता है? - फोटो : Facebook/Hanover County Animal Protection and Shelter

साबुन भी रह जाते हैं
शॉवर के पानी के साथ साबुन, शैंपू और दूसरे नहाने वाले उत्पादों के छोटे-छोटे अवशेष भी फर्श पर पहुंच सकते हैं। पानी सूखने के बाद इनके निशान सतह पर रह सकते हैं। समय के साथ अगर नियमित सफाई न हो तो फर्श चिपचिपा या गंदा महसूस हो सकता है। इसलिए सिर्फ पानी सूख जाने को फर्श की सफाई समझना सही नहीं है।

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नहाने के बाद फर्श पर पानी जमा रहता है? - फोटो : Adobe stock

नमी को ज्यादा देर न रहने दें
बाथरूम में पहले से ही नमी रहती है। अगर फर्श लगातार गीला रहे और बाथरूम में हवा का आना-जाना कम हो तो नमी देर तक बनी रह सकती है। ऐसे में बाथरूम को इस्तेमाल के बाद कुछ समय के लिए हवादार रखना मददगार हो सकता है। एग्जॉस्ट फैन लगा है तो जरूरत के मुताबिक उसे चलाया जा सकता है।

पानी हटाने की आदत डालें
शॉवर के बाद फर्श पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है तो वाइपर की मदद से पानी को नाली की तरफ कर दें। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इससे फर्श जल्दी सूखने में मदद मिलती है। बाथरूम का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए यह छोटी सी आदत उपयोगी हो सकती है।

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नहाने के बाद फर्श पर पानी जमा रहता है? - फोटो : Adobe stock

नाली की सफाई भी जरूरी
अगर पानी फर्श से आसानी से नाली में नहीं जा रहा है तो ड्रेनेज की भी जांच करें। नाली में बाल, साबुन के अवशेष या दूसरी गंदगी जमा होने पर पानी धीरे निकल सकता है। ऐसे में सिर्फ फर्श पोंछने के बजाय नाली को भी साफ रखना जरूरी है।

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