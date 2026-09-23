बात काम की: पीएफ मेंबर की मौत पर परिवार को मिलता है 7 लाख का बीमा और पेंशन, जानें जरूरत पर कैसे मिलेगा आपको

PF Member Death Benefits: नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ सिर्फ बचत का जरिया नहीं है। ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों और उनके परिवार को कई सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलते हैं।





अगर किसी PF सदस्य की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कुछ परिस्थितियों में बीमा और पेंशन का लाभ मिल सकता है। इसलिए हर पीएफ खाताधारक को इस बारे में जानकारी होना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...