अलर्ट: मोबाइल से की गई ये 4 गलतियां आपको पहुंचा सकती है जेल, तीसरी वाली तो भूलकर न करें

मोबाइल फोन का इस्तेमाल अब सिर्फ कॉल और मैसेज तक सीमित नहीं है। लोग बैंकिंग, सोशल मीडिया, फोटो, वीडियो और निजी दस्तावेज तक फोन में रखते हैं, लेकिन मोबाइल फोन से की गई कुछ गलतियां आपको कानूनी परेशानी में डाल सकती हैं।
कुछ मामलों में पुलिस केस दर्ज होने के साथ जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए आपको ये पता होना जरूरी हो जाता है कि आपको अपने मोबाइल का इस्तेमाल किन कामों के लिए करना चाहिए और किन कामों के लिए नहीं करना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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मोबाइल इस्तेमाल करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?
- फोटो : Adobe Stock
मोबाइल फोन से क्या नहीं करना चाहिए?
किसी को धमकी या डराने वाले मैसेज भेजना
- मोबाइल से किसी व्यक्ति को धमकी देना या डराने की कोशिश करना गंभीर मामला हो सकता है
- भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में आपराधिक धमकी से जुड़े प्रावधान हैं
- किसी व्यक्ति को उसकी जान, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना परिस्थितियों के आधार पर अपराध बन सकता है
- इसलिए गुस्से में WhatsApp, एसएमएस या सोशल मीडिया पर धमकी भरा मैसेज भेजने से बचना चाहिए
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किसी की निजी जानकारी या फोटो का गलत इस्तेमाल
- किसी व्यक्ति की निजी फोटो, वीडियो या जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से इस्तेमाल करना कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है
- खासकर निजी या संवेदनशील तस्वीरों को शेयर करना गंभीर अपराध बन सकता है
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में निजी तस्वीरों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री से जुड़े अपराधों के लिए प्रावधान मौजूद हैं
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अश्लील या बाल यौन शोषण सामग्री को शेयर करना
- यह सबसे गंभीर गलतियों में से एक है।
- किसी बच्चे से जुड़ी यौन शोषण सामग्री को बनाना, रखना, खोजना, प्रकाशित करना या आगे भेजना कानून के तहत गंभीर अपराध हो सकता है
- आईटी एक्ट की धारा 67B में बच्चों से जुड़ी यौन सामग्री के संबंध में कई गतिविधियों को अपराध बनाया गया है
- इसके अलावा, बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम यानी POCSO Act के तहत भी कार्रवाई हो सकती है
- इसलिए ऐसी सामग्री को मजाक, मनोरंजन या किसी ग्रुप में फॉरवर्ड करने के नाम पर भी शेयर नहीं करना चाहिए
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फर्जी अकाउंट या पहचान का गलत इस्तेमाल
- किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी अकाउंट बनाना या धोखाधड़ी करना भी कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है
- आईटी एक्ट की धारा 66C पहचान की चोरी से जुड़े मामलों में लागू हो सकती है
- वहीं, किसी और की पहचान का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने पर भारतीय न्याय संहिता के अन्य प्रावधान भी लागू हो सकते हैं