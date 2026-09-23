अलर्ट: मोबाइल से की गई ये 4 गलतियां आपको पहुंचा सकती है जेल, तीसरी वाली तो भूलकर न करें

मोबाइल इस्तेमाल करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

मोबाइल फोन का इस्तेमाल अब सिर्फ कॉल और मैसेज तक सीमित नहीं है। लोग बैंकिंग, सोशल मीडिया, फोटो, वीडियो और निजी दस्तावेज तक फोन में रखते हैं, लेकिन मोबाइल फोन से की गई कुछ गलतियां आपको कानूनी परेशानी में डाल सकती हैं।





कुछ मामलों में पुलिस केस दर्ज होने के साथ जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए आपको ये पता होना जरूरी हो जाता है कि आपको अपने मोबाइल का इस्तेमाल किन कामों के लिए करना चाहिए और किन कामों के लिए नहीं करना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...