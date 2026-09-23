ध्यान दें: ऑनलाइन खरीदा सामान खराब निकले तो सिर्फ रिटर्न ही रास्ता नहीं, जानें ग्राहक के क्या अधिकार हैं

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के क्या अधिकार होते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

आज के समय में लोग कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान से लेकर कई जरूरी चीजें ऑनलाइन खरीदते हैं। ऐसे में कई बार सामान डिलीवरी के बाद खराब, डिफेक्टिव या ऑर्डर के मुताबिक नहीं मिलता।





अक्सर ग्राहक ऐसी स्थिति में केवल रिटर्न या रिप्लेसमेंट का विकल्प तलाशता है, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ग्राहक के पास इससे आगे भी कई अधिकार हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...