सब्जियां काटने के बाद बोर्ड को सिर्फ पानी से धोते हैं? अगली बार इस्तेमाल से पहले ये बात जान लें

1 of 4 कटिंग बोर्ड को पानी से धोकर रख देते हैं? - फोटो : AI







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किचन में कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल रोज होता है। सब्जियां, फल, हरी मिर्च, धनिया और कई बार दूसरी चीजें भी इसी पर काटी जाती हैं। ऐसे में बोर्ड पर खाने के छोटे-छोटे टुकड़े और रस चिपक सकते हैं। अगर इसे सिर्फ पानी से धोकर रख दिया जाए तो हर बार पूरी तरह सफाई नहीं हो पाती। खासकर टमाटर, प्याज या ऐसी सब्जियां काटने के बाद बोर्ड पर नमी रह जाती है। यही वजह है कि इसे इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह धोना जरूरी है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 4 health risk of using dirty chopping board - फोटो : AI

साबुन और पानी से करें सफाई

कटिंग बोर्ड को साफ करने के लिए इस्तेमाल के तुरंत बाद बचे हुए टुकड़े हटा दें। इसके बाद पानी और डिशवॉशिंग लिक्विड या साबुन से पूरे बोर्ड को अच्छी तरह रगड़कर धोएं। सिर्फ ऊपर से पानी डालकर छोड़ देने से काम पूरा नहीं होता। बोर्ड के किनारों और उस जगह पर भी ध्यान दें, जहां चाकू से बार-बार कट लगते हैं। अगर बोर्ड की सतह पर बहुत ज्यादा कट के निशान बन गए हैं और उसे साफ करना मुश्किल हो रहा है तो उसे बदलने पर भी विचार करना चाहिए।

3 of 4 health risk of using dirty chopping board - फोटो : AI

धोने के बाद गीला न छोड़ें

सफाई के बाद बोर्ड को ऐसे ही गीला रख देना भी अच्छी आदत नहीं है। इसे साफ कपड़े या किचन टॉवल से सुखा लें और फिर ऐसी जगह रखें, जहां हवा लग सके। लंबे समय तक नमी रहने से बोर्ड पर बदबू और गंदगी की समस्या हो सकती है। अगर बोर्ड लकड़ी का है तो उसे पानी में डुबोकर लंबे समय तक न रखें। ज्यादा पानी लकड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे धोने के बाद अच्छी तरह सुखाना खास तौर पर जरूरी है।

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