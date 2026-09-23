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सब्जियां काटने के बाद बोर्ड को सिर्फ पानी से धोते हैं? अगली बार इस्तेमाल से पहले ये बात जान लें

Wed, 23 Sep 2026 05:01 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 23 Sep 2026 05:01 PM IST
सार

Cutting Board Cleaning: किचन में सब्जियां काटने के लिए इस्तेमाल होने वाला कटिंग बोर्ड देखने में साफ लग सकता है, लेकिन सिर्फ पानी से धोने के बाद उस पर खाने के छोटे कण और नमी रह सकती है। इसलिए हर इस्तेमाल के बाद इसकी सही तरीके से सफाई करना जरूरी है।

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Cutting Board Cleaning Why Washing With Only Water May Not Be Enough
कटिंग बोर्ड को पानी से धोकर रख देते हैं? - फोटो : AI

किचन में कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल रोज होता है। सब्जियां, फल, हरी मिर्च, धनिया और कई बार दूसरी चीजें भी इसी पर काटी जाती हैं। ऐसे में बोर्ड पर खाने के छोटे-छोटे टुकड़े और रस चिपक सकते हैं। अगर इसे सिर्फ पानी से धोकर रख दिया जाए तो हर बार पूरी तरह सफाई नहीं हो पाती। खासकर टमाटर, प्याज या ऐसी सब्जियां काटने के बाद बोर्ड पर नमी रह जाती है। यही वजह है कि इसे इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह धोना जरूरी है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Cutting Board Cleaning Why Washing With Only Water May Not Be Enough
health risk of using dirty chopping board - फोटो : AI

साबुन और पानी से करें सफाई
कटिंग बोर्ड को साफ करने के लिए इस्तेमाल के तुरंत बाद बचे हुए टुकड़े हटा दें। इसके बाद पानी और डिशवॉशिंग लिक्विड या साबुन से पूरे बोर्ड को अच्छी तरह रगड़कर धोएं। सिर्फ ऊपर से पानी डालकर छोड़ देने से काम पूरा नहीं होता। बोर्ड के किनारों और उस जगह पर भी ध्यान दें, जहां चाकू से बार-बार कट लगते हैं। अगर बोर्ड की सतह पर बहुत ज्यादा कट के निशान बन गए हैं और उसे साफ करना मुश्किल हो रहा है तो उसे बदलने पर भी विचार करना चाहिए।

Cutting Board Cleaning Why Washing With Only Water May Not Be Enough
health risk of using dirty chopping board - फोटो : AI

धोने के बाद गीला न छोड़ें
सफाई के बाद बोर्ड को ऐसे ही गीला रख देना भी अच्छी आदत नहीं है। इसे साफ कपड़े या किचन टॉवल से सुखा लें और फिर ऐसी जगह रखें, जहां हवा लग सके। लंबे समय तक नमी रहने से बोर्ड पर बदबू और गंदगी की समस्या हो सकती है। अगर बोर्ड लकड़ी का है तो उसे पानी में डुबोकर लंबे समय तक न रखें। ज्यादा पानी लकड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे धोने के बाद अच्छी तरह सुखाना खास तौर पर जरूरी है।

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Cutting Board Cleaning Why Washing With Only Water May Not Be Enough
health risk of using dirty chopping board - फोटो : AI

कच्ची और तैयार चीजों का रखें ध्यान
अगर घर में एक ही कटिंग बोर्ड इस्तेमाल होता है तो कच्ची चीज काटने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर ही दूसरी चीज काटें। खासकर कच्चे मांस या मछली के लिए इस्तेमाल किए गए बोर्ड को बिना धोए फल, सलाद या खाने के लिए तैयार चीजों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दरअसल, कटिंग बोर्ड की सफाई सिर्फ उसे चमकाने के लिए नहीं है। यह किचन की साफ-सफाई का जरूरी हिस्सा है। इसलिए अगली बार सब्जियां काटने के बाद सिर्फ पानी डालकर बोर्ड को वापस रखने के बजाय उसे अच्छी तरह धोएं, सुखाएं और फिर इस्तेमाल करें।


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