ध्यान दें: क्या है नया नियम जिससे पता चल पाएगा प्रोडक्ट शाकाहारी है या नहीं? आसान भाषा में यहां जानें सबकुछ

टूथपेस्ट, साबुन और शैंपू पर लाल-हरा निशान लगाना जरूरी क्यों है? - फोटो : Amar Ujala AI

बाजार से साबुन, शैंपू या टूथपेस्ट खरीदते समय अक्सर ग्राहक सिर्फ उसकी कीमत, ब्रांड और इस्तेमाल की जानकारी देखते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में इस्तेमाल कुछ सामग्री पौधों से आई है या पशु स्रोत से, यह केवल नाम पढ़कर समझना हमेशा आसान नहीं होता।





इसी को ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग से जुड़ी जानकारी को स्पष्ट करने के लिए सरकार ने Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 में बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत संबंधित उत्पादों के पैकेट पर हरा या लाल/भूरा डॉट लगाया जाएगा। चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...