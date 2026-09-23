यात्रीगण ध्यान दें: यूपीआई से 2000 रुपये से ज्यादा की ट्रेन टिकट बुकिंग पर क्या चार्ज लगेगा? दूर करें कंफ्यूजन

UPI से पेमेंट करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल, 15 अक्तूबर से UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं। नए नियम के तहत 2000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू नहीं होगा।





वहीं, 2000 रुपये से ज्यादा के कुछ पेमेंट पर MDR लागू किया जाएगा। इसे लेकर रेल यात्रियों के बीच भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 2000 रुपये से ज्यादा का ट्रेन टिकट UPI से बुक किया गया तो क्या MDR का अतिरिक्त चार्ज यात्री को देना पड़ेगा? चलिए जानते हैं नियम और दूर करते हैं आपका कंफ्यूजन। यात्रीगण आगे इस बारे में जान सकते हैं...