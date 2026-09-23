पुराने मोबाइल को बेचने से पहले क्या सिर्फ फैक्ट्री रिसेट काफी है? डाटा सुरक्षित रखने के लिए करें ये 3 काम

पुराना मोबाइल बेचते समय सिर्फ फैक्ट्री रीसेट कर देना ही काफी नहीं माना जाना चाहिए। फोन में मौजूद निजी डाटा, अकाउंट और जरूरी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए बिक्री से पहले कुछ जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है। दरअसल, पुराना मोबाइल बेचने से पहले ज्यादातर लोग फोन को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं।





उन्हें लगता है कि इसके बाद फोन से उनकी सारी निजी जानकारी हट गई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि, फैक्ट्री रीसेट वास्तव में फोन के डाटा को हटाने का काम करता है, लेकिन फोन बेचने से पहले कुछ दूसरे जरूरी कदम भी पूरे करने चाहिए। वरना आपका गूगल या एप्पल अकाउंट या दूसरे जरूरी डाटा से जुड़ी जानकारी परेशानी का कारण बन सकती है। चलिए जानते हैं इस बारे में...