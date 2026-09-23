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पंखे की सफाई करते समय सिर्फ ब्लेड पोंछते हैं? इस हिस्से में भी जमा होती है धूल

Wed, 23 Sep 2026 10:48 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 23 Sep 2026 10:48 AM IST
सार

Cleaning the Fan: पंखे की सफाई करते समय सिर्फ ब्लेड पोंछकर न छोड़ें। मोटर कवर, बीच का हिस्सा और ऊपर की सतह पर भी धूल जमा हो सकती है। सफाई से पहले बिजली सप्लाई बंद करें और मोटर या दूसरे इलेक्ट्रिकल हिस्सों पर सीधे पानी डालने से बचें।
 

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Cleaning the Fan Do not Forget These Dust Prone Parts Know other details inside
पंखा साफ करने से पहले जान लें ये छोटी बात - फोटो : AI

घर में पंखे की सफाई की बात आते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले उसके ब्लेड पोंछते हैं। ब्लेड पर जमी धूल साफ होने के बाद लगता है कि पंखा पूरी तरह साफ हो गया। लेकिन क्या आपने कभी पंखे के बीच वाले हिस्से और मोटर के आसपास ध्यान दिया है? यहां भी समय के साथ धूल जमा हो सकती है। अगर पंखे की सफाई करते समय इन हिस्सों को लगातार छोड़ दिया जाए तो गंदगी वहीं बनी रह सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Cleaning the Fan Do not Forget These Dust Prone Parts Know other details inside
पंखा साफ करने से पहले जान लें ये छोटी बात - फोटो : Orient

सिर्फ ब्लेड साफ करना काफी नहीं
पंखे के ब्लेड हवा में घूमते रहते हैं, इसलिए उन पर धूल जल्दी दिखाई देने लगती है। लेकिन ब्लेड को पकड़ने वाला बीच का हिस्सा और उसके आसपास का मोटर कवर भी धूल से बचा नहीं रहता। खासकर छत पर लगे पंखे के ऊपरी हिस्से में ऐसी धूल जमा हो सकती है, जो नीचे से आसानी से दिखाई भी नहीं देती।

Cleaning the Fan Do not Forget These Dust Prone Parts Know other details inside
पंखा साफ करने से पहले जान लें ये छोटी बात - फोटो : एआई जनरेटेड

मोटर के आसपास धूल क्यों जमती है?
घर की हवा में मौजूद धूल के छोटे कण समय के साथ पंखे की अलग-अलग सतहों पर बैठते रहते हैं। पंखा लगातार चलता है तो उसके आसपास हवा का आना-जाना भी बना रहता है। यही वजह है कि कुछ समय बाद मोटर कवर, पंखे के ऊपर वाले हिस्से और ब्लेड के पास गंदगी नजर आ सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मोटर पर थोड़ी धूल जमते ही पंखा खराब हो जाएगा। लेकिन लंबे समय तक सफाई न करने से गंदगी बढ़ती रहती है। इसलिए पंखे की सफाई करते समय सिर्फ उस हिस्से पर ध्यान देना जरूरी नहीं है जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है।

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पंखा साफ करने से पहले जान लें ये छोटी बात - फोटो : एआई जनरेटेड
ऊपर का हिस्सा भी जरूर देखें
पंखे की सफाई करते समय मोटर कवर के ऊपर और उसके आसपास की सतह पर भी नजर डालें। वहां जमी धूल को सूखे या हल्के गीले कपड़े से साफ किया जा सकता है। हालांकि सफाई करते समय पानी सीधे मोटर या किसी इलेक्ट्रिकल हिस्से पर नहीं डालना चाहिए।

सफाई से पहले बिजली बंद करें
पंखे की सफाई करते समय सबसे जरूरी बात सुरक्षा है। पंखा सिर्फ रिमोट या स्विच से बंद करने के बजाय सफाई से पहले उसकी बिजली सप्लाई बंद कर दें। अगर पंखा ऊंचाई पर लगा है तो अस्थिर कुर्सी या स्टूल पर चढ़ने के बजाय सुरक्षित तरीके का इस्तेमाल करें। सफाई के लिए ऐसा कपड़ा रखें जिससे धूल आसपास ज्यादा न फैले।
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पंखा साफ करने से पहले जान लें ये छोटी बात - फोटो : Freepik

कितनी बार सफाई करें?
पंखे की सफाई कितनी बार करनी है, यह घर में धूल की मात्रा और पंखे के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। जिन घरों में धूल ज्यादा आती है, वहां पंखे को जल्दी-जल्दी साफ करने की जरूरत पड़ सकती है। ब्लेड के साथ मोटर कवर और ऊपर के हिस्से पर भी नजर डालेंगे तो सफाई ज्यादा पूरी रहेगी।

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