पंखे की सफाई करते समय सिर्फ ब्लेड पोंछते हैं? इस हिस्से में भी जमा होती है धूल

1 of 5 पंखा साफ करने से पहले जान लें ये छोटी बात - फोटो : AI







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घर में पंखे की सफाई की बात आते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले उसके ब्लेड पोंछते हैं। ब्लेड पर जमी धूल साफ होने के बाद लगता है कि पंखा पूरी तरह साफ हो गया। लेकिन क्या आपने कभी पंखे के बीच वाले हिस्से और मोटर के आसपास ध्यान दिया है? यहां भी समय के साथ धूल जमा हो सकती है। अगर पंखे की सफाई करते समय इन हिस्सों को लगातार छोड़ दिया जाए तो गंदगी वहीं बनी रह सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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सिर्फ ब्लेड साफ करना काफी नहीं

पंखे के ब्लेड हवा में घूमते रहते हैं, इसलिए उन पर धूल जल्दी दिखाई देने लगती है। लेकिन ब्लेड को पकड़ने वाला बीच का हिस्सा और उसके आसपास का मोटर कवर भी धूल से बचा नहीं रहता। खासकर छत पर लगे पंखे के ऊपरी हिस्से में ऐसी धूल जमा हो सकती है, जो नीचे से आसानी से दिखाई भी नहीं देती।

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मोटर के आसपास धूल क्यों जमती है?

घर की हवा में मौजूद धूल के छोटे कण समय के साथ पंखे की अलग-अलग सतहों पर बैठते रहते हैं। पंखा लगातार चलता है तो उसके आसपास हवा का आना-जाना भी बना रहता है। यही वजह है कि कुछ समय बाद मोटर कवर, पंखे के ऊपर वाले हिस्से और ब्लेड के पास गंदगी नजर आ सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मोटर पर थोड़ी धूल जमते ही पंखा खराब हो जाएगा। लेकिन लंबे समय तक सफाई न करने से गंदगी बढ़ती रहती है। इसलिए पंखे की सफाई करते समय सिर्फ उस हिस्से पर ध्यान देना जरूरी नहीं है जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है।

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4 of 5 पंखा साफ करने से पहले जान लें ये छोटी बात - फोटो : एआई जनरेटेड

ऊपर का हिस्सा भी जरूर देखें

पंखे की सफाई करते समय मोटर कवर के ऊपर और उसके आसपास की सतह पर भी नजर डालें। वहां जमी धूल को सूखे या हल्के गीले कपड़े से साफ किया जा सकता है। हालांकि सफाई करते समय पानी सीधे मोटर या किसी इलेक्ट्रिकल हिस्से पर नहीं डालना चाहिए।



सफाई से पहले बिजली बंद करें

पंखे की सफाई करते समय सबसे जरूरी बात सुरक्षा है। पंखा सिर्फ रिमोट या स्विच से बंद करने के बजाय सफाई से पहले उसकी बिजली सप्लाई बंद कर दें। अगर पंखा ऊंचाई पर लगा है तो अस्थिर कुर्सी या स्टूल पर चढ़ने के बजाय सुरक्षित तरीके का इस्तेमाल करें। सफाई के लिए ऐसा कपड़ा रखें जिससे धूल आसपास ज्यादा न फैले।

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