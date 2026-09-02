यात्रा से पहले जरूर चेक करें: 5 से 24 सितंबर तक कैंसिल रहेंगी कई ट्रेनें-कुछ का रूट बदला, यहां देखें लिस्ट

1 of 6 सितंबर में कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

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Train Cancelled: भारतीय ट्रेनों से हर रोज लाखों-करोड़ों यात्री सफर करते हैं जिसके लिए रेलवे की तरफ से एक बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जाता है।



हालांकि, कुछ कारणों से कई ट्रेनें कैंसिल भी हो जाती हैं जिसकी वजह से यात्रियों को असुविधा जरूर होती है। 5 सितंबर से 24 सितंबर के बीच भी कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी और कुछ का रूट बदला गया है। चलिए जानते हैं कैंसिल ट्रेनों के बारे में...

2 of 6 सितंबर में कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं? - फोटो : AdobeStock

कौन सी रूट की और क्यों ट्रेनें रहेंगी कैंसिल? सितंबर में जयपुर मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेलखंड पर डबल लाइन का काम चल रहा है

इसलिए इस रूट की कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई ट्रेनों का रूट बदला गया है

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किन ट्रेनों का बदला गया है रूट? दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस (ट्रेन नंबर 22950)

चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस (ट्रेन नंबर 22452)

दिल्ली-जैसलमेर (ट्रेन नंबर 14087)

दोराई टनकपुर (ट्रेन नंबर 15091)

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कौन सी ट्रेनें कब-कब रहेंगी कैंसिल?



फुलेरा-रेवाड़ी (ट्रेन नंबर 19621)

ये ट्रेन 24 सितंबर तक कैंसिल रहेगी



फुलेरा-रेवाड़ी (ट्रेन नंबर 19619)

ये ट्रेन 24 सितंबर तक नहीं चलेगी

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