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यात्रा से पहले जरूर चेक करें: 5 से 24 सितंबर तक कैंसिल रहेंगी कई ट्रेनें-कुछ का रूट बदला, यहां देखें लिस्ट
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:35 PM IST
सार
Cancelled Trains List: कुछ कारणों से कई बार ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती हैं। इसी क्रम में 5 सितंबर से 24 सितंबर 2026 के बीच कुछ ट्रेनें कैंसिल रहेंगी जिनकी सूची आप यहां देख सकते हैं।
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सितंबर में कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं?
- फोटो : Amar Ujala AI
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Train Cancelled: भारतीय ट्रेनों से हर रोज लाखों-करोड़ों यात्री सफर करते हैं जिसके लिए रेलवे की तरफ से एक बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जाता है।
हालांकि, कुछ कारणों से कई ट्रेनें कैंसिल भी हो जाती हैं जिसकी वजह से यात्रियों को असुविधा जरूर होती है। 5 सितंबर से 24 सितंबर के बीच भी कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी और कुछ का रूट बदला गया है। चलिए जानते हैं कैंसिल ट्रेनों के बारे में...
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