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यात्रा से पहले जरूर चेक करें: 5 से 24 सितंबर तक कैंसिल रहेंगी कई ट्रेनें-कुछ का रूट बदला, यहां देखें लिस्ट

Wed, 02 Sep 2026 02:35 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 02 Sep 2026 02:35 PM IST
सार

Cancelled Trains List: कुछ कारणों से कई बार ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती हैं। इसी क्रम में 5 सितंबर से 24 सितंबर 2026 के बीच कुछ ट्रेनें कैंसिल रहेंगी जिनकी सूची आप यहां देख सकते हैं।

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Several trains to remain cancelled from 5 september to 24 September routes of some Train changed
सितंबर में कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Train Cancelled: भारतीय ट्रेनों से हर रोज लाखों-करोड़ों यात्री सफर करते हैं जिसके लिए रेलवे की तरफ से एक बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन किया जाता है।



हालांकि, कुछ कारणों से कई ट्रेनें कैंसिल भी हो जाती हैं जिसकी वजह से यात्रियों को असुविधा जरूर होती है। 5 सितंबर से 24 सितंबर के बीच भी कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी और कुछ का रूट बदला गया है। चलिए जानते हैं कैंसिल ट्रेनों के बारे में...
Several trains to remain cancelled from 5 september to 24 September routes of some Train changed
सितंबर में कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं? - फोटो : AdobeStock

कौन सी रूट की और क्यों ट्रेनें रहेंगी कैंसिल?

  • सितंबर में जयपुर मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेलखंड पर डबल लाइन का काम चल रहा है
  • इसलिए इस रूट की कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई ट्रेनों का रूट बदला गया है
Several trains to remain cancelled from 5 september to 24 September routes of some Train changed
सितंबर में कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं? - फोटो : AdobeStock

किन ट्रेनों का बदला गया है रूट?

  • दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस (ट्रेन नंबर 22950)
  • चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस (ट्रेन नंबर 22452)
  • दिल्ली-जैसलमेर (ट्रेन नंबर 14087)
  • दोराई टनकपुर (ट्रेन नंबर 15091)
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Several trains to remain cancelled from 5 september to 24 September routes of some Train changed
सितंबर में कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं? - फोटो : AdobeStock

कौन सी ट्रेनें कब-कब रहेंगी कैंसिल?

फुलेरा-रेवाड़ी (ट्रेन नंबर 19621)
ये ट्रेन 24 सितंबर तक कैंसिल रहेगी

फुलेरा-रेवाड़ी (ट्रेन नंबर 19619)
ये ट्रेन 24 सितंबर तक नहीं चलेगी

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Several trains to remain cancelled from 5 september to 24 September routes of some Train changed
सितंबर में कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं? - फोटो : AdobeStock

रेवाड़ी-फुलेरा (ट्रेन नंबर 19620)
ये ट्रेन 24 सितंबर तक रद्द रहेगी

रींगस-रेवाड़ी (ट्रेन नंबर 59634)
ये ट्रेन 5,6,12,13,19 और 20 सितंबर के लिए कैंसिल है

रेवाड़ी-रींगस (ट्रेन नंबर 59633)
ये ट्रेन 5,6,12,13,19 और 20 सितंबर को नहीं चलेगी

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