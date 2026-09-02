{"_id":"6a9812aff1b36d2c7c0a37e9","slug":"is-your-banknote-genuine-or-counterfeit-here-s-how-to-identify-it-so-you-don-t-get-duped-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"आपका नोट असली है या नकली? ऐसे करें पहचान, नहीं खाएंगे धोखा","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

इन दिनों सहारनपुर में हुआ नकली नोट कांड खूब चर्चाओं में बना हुआ है, दरअसल, सहारनपुर के एक पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ऑडिट के दौरान 17 करोड़ रुपये के जाली नोट बरामद हुए. 500-500 रुपये के नए नोटों के 340 बंडलों में मिले इन नकली नोटों ने बैंक अधिकारियों से लेकर जांच एजेंसियों तक के होश उड़ा दिए . प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि आरबीआई से आई नई करेंसी की फोटोकॉपी या प्रिंट निकालकर असली नोटों को चेस्ट से पार कर दिया गया और उनकी जगह ये जाली नोट खपा दिए गए. मगर इस मामले के बाद एक डर जो सबके मन में उठ रहा है कि आखिर नकली नोट की पहचान कैसे की जाए पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में 500 के नकली नोट पाए जाने के बाद असली और नकली नोट की पहचान को जानना आवश्यक हो गया है।



... और पढ़ें