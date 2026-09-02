रात का बचा खाना सुबह तक बाहर रहता है? खाने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

1 of 5 बचे हुए भोजन को लेकर जानें जरूरी बात - फोटो : AI

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घर में खाना थोड़ा ज्यादा बन जाना कोई नई बात नहीं है। कई बार रात का खाना बच जाता है तो लोग उसे ढककर किचन की मेज पर ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि सुबह फ्रिज में रख देंगे। कुछ लोग खाना पूरी तरह ठंडा होने के इंतजार में घंटों बाहर रखते रहते हैं। लेकिन खाने को कमरे के तापमान पर ज्यादा देर तक छोड़ना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के मुताबिक जल्दी खराब होने वाले बचे हुए खाने को सामान्य कमरे के तापमान पर दो घंटे से ज्यादा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो यह समय घटकर सिर्फ एक घंटा रह जाता है।

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आखिर 2 घंटे से ज्यादा बाहर रखना क्यों ठीक नहीं?

कुछ तापमान पर बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, लगभग 4 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान बैक्टीरिया के तेजी से बढ़ने के लिए अनुकूल हो सकता है। इसे अक्सर डेंजर जोन कहा जाता है। यही वजह है कि पका हुआ खाना, मांस, चिकन, अंडे, डेयरी और दूसरे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ लंबे समय तक बाहर छोड़ना सही नहीं माना जाता।

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खाना गर्म है तो क्या घंटों बाहर ठंडा होने दें?

कई लोगों की आदत होती है कि वे गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखने से बचते हैं और उसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए घंटों बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन बड़े बर्तन में रखे खाने को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर छोड़ना बैक्टीरिया बढ़ने का मौका दे सकता है। ऐसे में ज्यादा मात्रा में बचे हुए खाने को छोटे और उथले बर्तनों में बांटकर जल्दी ठंडा करने और समय पर फ्रिज में रखने की सलाह दी जाती है। इससे खाना तेजी से ठंडा हो सकता है।

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गर्मियों में नियम और सख्त हो जाता है

गर्मी के मौसम में यह बात और ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आसपास का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो जल्दी खराब होने वाले भोजन को एक घंटे से ज्यादा बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद ऐसे खाने को सुरक्षित मानना मुश्किल हो सकता है।

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