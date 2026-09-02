{"_id":"6a981a68c11b12ae1f099384","slug":"health-insurance-claim-rejected-without-reason-know-where-and-how-to-file-a-complaint-simply-2026-09-02","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"हेल्थ इंश्योरेंश: इंश्योरेंश कंपनी ने बिना कारण रिजेक्ट कर दिया क्लेम? जानें कहां करना होगा शिकायत","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
हेल्थ इंश्योरेंश: इंश्योरेंश कंपनी ने बिना कारण रिजेक्ट कर दिया क्लेम? जानें कहां करना होगा शिकायत
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:15 PM IST
सार
अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां बिना कारण इश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। आइए इस लेख में ये समझते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो उनके पास क्या विकल्प हैं, और वे कहां इसकी शिकायत कर सकते हैं।
विज्ञापन
1 of 5
हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
- फोटो : AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Health Insurance Claim Rejected: आज के समय में महंगे इलाज और अस्पतालों के बढ़ते खर्चों से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी माना जाता है। लोग हर साल समय पर प्रीमियम भरते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल के बिलों की चिंता न करनी पड़े। मगर कई बार ऐसा होता है कि इलाज के बाद जब हम कंपनी से क्लेम मांगते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी बिना किसी ठोस कारण या छोटी-छोटी बातों का बहाना बनाकर हमारे क्लेम को खारिज कर देती है।
ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी के साथ ऐसा धोखा हो, तो आप कहां और कैसे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
2 of 5
कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क
- फोटो : Adobe Stock
कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क
क्लेम रिजेक्ट होने पर सबसे पहले आपको सीधे अपनी बीमा कंपनी के ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर से संपर्क करना चाहिए।
नियमों के अनुसार हर कंपनी को तय समय के भीतर आपकी शिकायत की समीक्षा करके उसका समाधान करना अनिवार्य होता है।
3 of 5
बीमा लोकपाल के पास जाने का विकल्प
- फोटो : Adobe Stock
बीमा लोकपाल के पास जाने का विकल्प
अगर बीमा कंपनी आपकी शिकायत का संतोषजनक जवाब नहीं देती या मामले को टालती है, तो आप बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं।
यह एक स्वतंत्र निकाय है जो कंपनियों और ग्राहकों के बीच के विवादों को बिना फीस के आसानी से सुलझाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
IRDAI के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत
- फोटो : Adobe Stock
IRDAI के पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत
आप देश के बीमा नियामक प्राधिकरण IRDAI के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल 'बीमा भरोसा' पर जाकर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यहां शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित बीमा कंपनी पर नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई की जाती है।
विज्ञापन
5 of 5
उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाना
- फोटो : Adobe Stock
उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाना
अगर ऊपर दिए गए किसी भी माध्यम से आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तो आप कानूनी सलाह लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकते हैं।
आपके आरोप सही पाए जाने पर कोर्ट के जरिए आप अपने क्लेम का पैसा और मुआवजा पा सकते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।