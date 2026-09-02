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टॉयलेट फ्लश से लगातार बह रहा है पानी? हर महीने बढ़ सकता है बिल, तुरंत जांचें ये चीज
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
Published by: दीक्षा पाठक
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:53 PM IST
सार
Toilet Water Running Continuously: टॉयलेट फ्लश से लगातार पानी बहना छोटी समस्या नहीं है। लीकेज की मात्रा के आधार पर रोज कई लीटर से लेकर सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो सकता है, जिससे पानी का बिल बढ़ सकता है। अक्सर फ्लैपर, फिल वाल्व या टैंक के अंदर किसी खराबी की वजह से यह समस्या होती है।
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टॉयलेट से लगातार बह रहा है पानी तो हो जाएं सावधान
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घर में पानी का बिल अचानक बढ़ जाए तो लोग अक्सर ज्यादा पानी इस्तेमाल करने को इसकी वजह मान लेते हैं। लेकिन कई बार असली समस्या बाथरूम में छिपी होती है। टॉयलेट फ्लश करने के बाद अगर पानी लगातार बहता रहता है या टैंक में पानी भरने की आवाज लंबे समय तक आती रहती है तो यह पानी की भारी बर्बादी का कारण बन सकता है। कई लोगों को लगता है कि टॉयलेट से थोड़ा-थोड़ा पानी बहने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही छोटी लीकेज दिन और रात लगातार चलती रहे तो महीने भर में काफी पानी बर्बाद हो सकता है। घरों में होने वाली पानी की लीकेज में टॉयलेट एक आम वजह है और लगातार चलने वाला टॉयलेट बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद कर सकता है।
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टॉयलेट से लगातार बह रहा है पानी तो हो जाएं सावधान
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कितना पानी हो सकता है बर्बाद?
पानी की बर्बादी इस बात पर निर्भर करती है कि लीकेज कितनी बड़ी है। छोटी और छिपी हुई लीकेज भी रोज करीब 30 गैलन, यानी लगभग 114 लीटर पानी बर्बाद कर सकती है। इसका सीधा असर आपके पानी के बिल पर पड़ सकता है। हालांकि बिल कितने रुपये बढ़ेंगे, यह आपके शहर में पानी की दरों, लीकेज की मात्रा और स्थानीय बिलिंग व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
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आखिर लगातार पानी क्यों बहता है?
टॉयलेट टैंक के अंदर लगा फ्लैपर इस समस्या की एक आम वजह हो सकता है। यह रबर का हिस्सा टैंक में पानी को रोककर रखने का काम करता है। समय के साथ इसके घिसने या खराब होने पर पानी धीरे-धीरे टॉयलेट बाउल में रिस सकता है। इसके अलावा फिल वाल्व में खराबी या टैंक में पानी का स्तर ज्यादा होने की वजह से भी पानी लगातार ओवरफ्लो ट्यूब में जा सकता है।
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घर पर ऐसे जांच सकते हैं लीकेज
टॉयलेट टैंक में थोड़ा फूड कलर या रंग डालकर जांच की जा सकती है। इसके बाद करीब 10 मिनट तक फ्लश न करें। अगर रंग टॉयलेट बाउल के पानी में दिखाई देने लगे तो टैंक से लीकेज हो रही हो सकती है। जांच के बाद फ्लश कर देना चाहिए ताकि रंग के निशान न पड़ें। अगर फ्लश से लगातार पानी बह रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। समय रहते फ्लैपर, फिल वाल्व या दूसरी खराबी की जांच और मरम्मत कराने से पानी की बर्बादी कम की जा सकती है और बढ़ते पानी के बिल से भी बचा जा सकता है।
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