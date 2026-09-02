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किचन चिमनी कब साफ करनी चाहिए? देर की तो कम हो सकता है सक्शन, जानें सही समय

Wed, 02 Sep 2026 04:20 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 02 Sep 2026 04:20 PM IST
सार

Kitchen Chimney: किचन चिमनी तेल, धुएं और चिकनाई को बाहर निकालने में मदद करती है, लेकिन समय के साथ इसके फिल्टर में ग्रीस जमा होने लगती है। सफाई न करने पर सक्शन कम हो सकता है, बदबू और धुआं बढ़ सकता है और चिमनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।

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How Often Should You Clean Your Kitchen Chimney Here is What Happens If You Do not
महीनों से साफ नहीं की किचन चिमनी? - फोटो : AI

किचन में खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं, भाप और तेल की चिकनाई धीरे-धीरे चिमनी के अंदर जमा होने लगती है। शुरुआत में चिमनी ठीक काम करती रहती है, लेकिन समय के साथ उसके फिल्टर पर ग्रीस की परत बन सकती है। इसके बाद कई लोगों को शिकायत होने लगती है कि चिमनी पहले की तरह धुआं बाहर नहीं खींच रही या किचन में बदबू बनी रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किचन चिमनी की सफाई कितने दिन में करनी चाहिए? इसका एक ही जवाब हर घर के लिए तय नहीं है। चिमनी कितनी जल्दी गंदी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि घर में रोज कितना खाना बनता है, कितनी बार डीप फ्राइंग होती है और आपकी चिमनी में किस तरह का फिल्टर लगा है। तो आइए जानते हैं।

How Often Should You Clean Your Kitchen Chimney Here is What Happens If You Do not
महीनों से साफ नहीं की किचन चिमनी? - फोटो : AI

ज्यादा इस्तेमाल है तो जल्दी करनी पड़ सकती है सफाई
अगर आपके घर में रोजाना खाना बनता है और तली-भुनी चीजें ज्यादा तैयार होती हैं, तो फिल्टर पर ग्रीस जल्दी जमा हो सकती है। ऐसे घरों में चिमनी की सफाई और फिल्टर की जांच नियमित रूप से करना जरूरी है। कई चिमनी निर्माता अलग-अलग फिल्टर के लिए अलग सफाई अंतराल बताते हैं। इसलिए अपनी चिमनी के मॉडल की यूजर मैनुअल में दी गई सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए।

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महीनों से साफ नहीं की किचन चिमनी? - फोटो : AI
ग्रीस जमा होने पर कम हो सकता है सक्शन
चिमनी का मुख्य काम किचन से धुआं और चिकनाई वाली हवा को बाहर निकालना है। फिल्टर पर ज्यादा ग्रीस जमा होने से हवा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इसका असर चिमनी की सक्शन क्षमता पर पड़ सकता है। यही वजह है कि कई बार लोग समझते हैं कि चिमनी खराब हो गई है, जबकि समस्या सिर्फ गंदे फिल्टर की हो सकती है।
 
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महीनों से साफ नहीं की किचन चिमनी? - फोटो : AI

बदबू और धुआं बढ़ सकता है
जब चिमनी ठीक तरीके से काम नहीं करती तो खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं और गंध किचन में ज्यादा समय तक रह सकती है। इससे किचन की दीवारों और आसपास की सतहों पर भी चिकनाई जमा होने की समस्या बढ़ सकती है।

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महीनों से साफ नहीं की किचन चिमनी? - फोटो : AI

आग का खतरा भी नजरअंदाज न करें
चिमनी और उसके फिल्टर में जमी चिकनाई ज्वलनशील हो सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा ग्रीस जमा होने देना सुरक्षित नहीं माना जाता। हालांकि सफाई करते समय बिजली की सप्लाई बंद रखना और निर्माता की बताई प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। चिमनी को साफ करने से पहले बिजली की सप्लाई बंद करें। फिल्टर को निकालने और साफ करने का तरीका अलग-अलग मॉडल में अलग हो सकता है, इसलिए यूजर मैनुअल जरूर देखें।
 

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