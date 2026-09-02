किचन चिमनी कब साफ करनी चाहिए? देर की तो कम हो सकता है सक्शन, जानें सही समय

1 of 5 महीनों से साफ नहीं की किचन चिमनी? - फोटो : AI

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किचन में खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं, भाप और तेल की चिकनाई धीरे-धीरे चिमनी के अंदर जमा होने लगती है। शुरुआत में चिमनी ठीक काम करती रहती है, लेकिन समय के साथ उसके फिल्टर पर ग्रीस की परत बन सकती है। इसके बाद कई लोगों को शिकायत होने लगती है कि चिमनी पहले की तरह धुआं बाहर नहीं खींच रही या किचन में बदबू बनी रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किचन चिमनी की सफाई कितने दिन में करनी चाहिए? इसका एक ही जवाब हर घर के लिए तय नहीं है। चिमनी कितनी जल्दी गंदी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि घर में रोज कितना खाना बनता है, कितनी बार डीप फ्राइंग होती है और आपकी चिमनी में किस तरह का फिल्टर लगा है। तो आइए जानते हैं।

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ज्यादा इस्तेमाल है तो जल्दी करनी पड़ सकती है सफाई

अगर आपके घर में रोजाना खाना बनता है और तली-भुनी चीजें ज्यादा तैयार होती हैं, तो फिल्टर पर ग्रीस जल्दी जमा हो सकती है। ऐसे घरों में चिमनी की सफाई और फिल्टर की जांच नियमित रूप से करना जरूरी है। कई चिमनी निर्माता अलग-अलग फिल्टर के लिए अलग सफाई अंतराल बताते हैं। इसलिए अपनी चिमनी के मॉडल की यूजर मैनुअल में दी गई सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए।

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ग्रीस जमा होने पर कम हो सकता है सक्शन

चिमनी का मुख्य काम किचन से धुआं और चिकनाई वाली हवा को बाहर निकालना है। फिल्टर पर ज्यादा ग्रीस जमा होने से हवा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इसका असर चिमनी की सक्शन क्षमता पर पड़ सकता है। यही वजह है कि कई बार लोग समझते हैं कि चिमनी खराब हो गई है, जबकि समस्या सिर्फ गंदे फिल्टर की हो सकती है।



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बदबू और धुआं बढ़ सकता है

जब चिमनी ठीक तरीके से काम नहीं करती तो खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं और गंध किचन में ज्यादा समय तक रह सकती है। इससे किचन की दीवारों और आसपास की सतहों पर भी चिकनाई जमा होने की समस्या बढ़ सकती है।

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