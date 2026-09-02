सेकेंड-हैंड कार खरीदने से पहले कैसे पता करें कि गाड़ी चोरी की है या नहीं? यहां जानें तरीके

How To Check Stolen Used Car: आज के समय में नई गाड़ियों के मुकाबले लोग सेकंड-हैंड या पुरानी कार खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यह बजट में आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन पुरानी गाड़ी खरीदते समय सबसे बड़ा और गंभीर जोखिम यह होता है कि कहीं वह गाड़ी चोरी की तो नहीं है या उस पर कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है। कई बार धोखेबाज लोग चोरी की गाड़ियों के नकली कागजात तैयार करके सीधे-साधे खरीदारों को बेच देते हैं, जिससे बाद में असली मालिक या पुलिस के आने पर खरीदार बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस सकता है।





इसलिए कभी भी गाड़ी का सौदा करने से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल करना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कार चोरी की है या नहीं।