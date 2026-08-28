राखी 2026 विशेष: रक्षाबंधन पर बहन को दें पेंशन का तोहफा, बुढ़ापे में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

रक्षाबंधन पर बहन का नाम अटल पेंशन योजना से कैसे जोड़ें? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आप भी इस रक्षाबंधन अपनी बहन को कोई ऐसा तोहफा देना चाहते हैं, जो उसके हमेशा काम आए? तो फिर आप अपनी बहन का नाम अटल पेंशन योजना से जोड़ सकते हैं जिसमें उसे बुढ़ापे में भी हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी।





पर क्या आप जानते हैं कि इसके लिए आपको कितना निवेश करना होगा? आप कैसे इस योजना में अपनी बहन का नाम जोड़ सकते हैं? चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप अगली स्लाइड्स में अटल पेंशन योजना के बारे में सबकुछ जान सकते हैं...