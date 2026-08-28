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प्रधानमंत्री लोन योजना: आधार कार्ड दिखाइए तीन लाख का लोन ले जाइए, जानें क्या है ये स्कीम और सच्चाई

Fri, 28 Aug 2026 09:42 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 28 Aug 2026 09:42 AM IST
सार

दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत लोगों को 3 लाख रुपये का लोन दिया जा रहा है, जो आधार कार्ड पर मिल रहा है।

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PIB Fact Check: A loan of 3 lakh rupees is being offered against the Aadhaar card check out the truth
क्या है प्रधानमंत्री लोन योजना की सच्चाई? - फोटो : Amar Ujala AI

सोचिए कि आपसे कोई कहे कि अपना आधार कार्ड दो और 3 लाख रुपये का लोन ले लो, तो फिर आप क्या कहेंगे और वो भी तब जब ये लोन प्रधानमंत्री लोन योजना नाम की स्कीम से देने का दावा किया जा रहा हो?



दरअसल, ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है जिसमें आधार कार्ड पर 3 लाख रुपये का लोन देने की बात कही जा रही है। चलिए जानते हैं इस दावे की सच्चाई क्या है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
PIB Fact Check: A loan of 3 lakh rupees is being offered against the Aadhaar card check out the truth
क्या है प्रधानमंत्री लोन योजना की सच्चाई? - फोटो : Adobe Stock

क्या दावा किया जा रहा है?

  • दरअसल, सोशल मडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है
  • इस वीडियो में एक योजना जिसका नाम प्रधानंत्री लोन योजना है कि बात की जा रही है
  • कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत 3 लाख रुपये का लोन सरकार दे रही है
  • ये लोन आपको आधार कार्ड पर मिलेगा
PIB Fact Check: A loan of 3 lakh rupees is being offered against the Aadhaar card check out the truth
क्या है प्रधानमंत्री लोन योजना की सच्चाई? - फोटो : Adobe Stock

क्या है सच्चाई?

  • इस दावे को लेकर PIB फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया
  • इस पोस्ट के जरिए इस दावे की सच्चाई बताई गई है
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PIB Fact Check: A loan of 3 lakh rupees is being offered against the Aadhaar card check out the truth
क्या है प्रधानमंत्री लोन योजना की सच्चाई? - फोटो : Adobe Stock
  • इसमें लिखा है कि 'लुभावने दावों वाली फर्जी योजनाओं से सावधान रहें!
  • दावा: प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत हर किसी को आधार कार्ड पर ₹3,00,000 का लोन दिया जा रहा है।

 

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PIB Fact Check: A loan of 3 lakh rupees is being offered against the Aadhaar card check out the truth
क्या है प्रधानमंत्री लोन योजना की सच्चाई? - फोटो : Adobe Stock

यह दावा फर्जी है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है
केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट https://myscheme.gov.in पर ही भरोसा करें।' 

निष्कर्ष:- इसलिए ये साबित होता है कि सरकार प्रधानमंत्री लोन योजना नाम की कोई योजना नहीं चला रही है और न ही आधार कार्ड के जरिए लोन दे रही है। इसलिए ऐसी किसी योजना पर विश्वास न करें, क्योंकि ये फेक है।

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