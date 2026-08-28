प्रधानमंत्री लोन योजना: आधार कार्ड दिखाइए तीन लाख का लोन ले जाइए, जानें क्या है ये स्कीम और सच्चाई

1 of 5 क्या है प्रधानमंत्री लोन योजना की सच्चाई? - फोटो : Amar Ujala AI

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सोचिए कि आपसे कोई कहे कि अपना आधार कार्ड दो और 3 लाख रुपये का लोन ले लो, तो फिर आप क्या कहेंगे और वो भी तब जब ये लोन प्रधानमंत्री लोन योजना नाम की स्कीम से देने का दावा किया जा रहा हो?



दरअसल, ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है जिसमें आधार कार्ड पर 3 लाख रुपये का लोन देने की बात कही जा रही है। चलिए जानते हैं इस दावे की सच्चाई क्या है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...

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क्या दावा किया जा रहा है? दरअसल, सोशल मडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है

इस वीडियो में एक योजना जिसका नाम प्रधानंत्री लोन योजना है कि बात की जा रही है

कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत 3 लाख रुपये का लोन सरकार दे रही है

ये लोन आपको आधार कार्ड पर मिलेगा

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क्या है सच्चाई? इस दावे को लेकर PIB फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया

इस पोस्ट के जरिए इस दावे की सच्चाई बताई गई है

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