दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें? पकड़े जाने पर हो सकता है जुर्माना

Delhi Metro Prohibited Items List: दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रा करने का सबसे प्रमुख और सुगम साधन बन चुकी है, यही वजह है कि इसे दिल्ली का लाइफलाइन भी कहा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक रोजाना इस मेट्रो से लगभग 50 लाख यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। लेकिन मेट्रो यात्रा को सेफ और आरामदायक बनाए रखने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और सुरक्षा एजेंसी ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं।