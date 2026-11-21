Atal Pension Yojana: राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश में कई तरह की योजनाएं चलाती हैं और ठीक ऐसे ही भारत सरकार भी कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।
इसी क्रम में एक अटल पेंशन योजना है जिसे भारत सरकार चलाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार आपको पेंशन देती है, लेकिन कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि क्या वो इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र हैं? तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस योजना के बारे में जान सकते हैं...
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अटल पेंशन योजना से कौन जुड़ सकता है और क्या लाभ मिलते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
- जो लोग भारत के नागिरक हैं और जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है
- जो लोग टैक्स भरने की कैटेगरी में नहीं आते हैं
- जिन लोगों के पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है
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क्या फायदा है अटल पेंशन योजना का?
- अटल पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन मिलती है
- इसमें आपको 5000 रुपये हर महीने पेंशन मिलती है
- 60 साल की उम्र के बाद आपको ये पेंशन हर महीने मिलती है
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कितना करना होता है निवेश?
- अटल पेंशन योजना में आप 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये महीने वाले पेंशन प्लान में से कोई भी चुन सकते हैं
- आपको अपनी उम्र और पेंशन प्लान के हिसाब से हर महीने प्रीमियम देना होता है
- आपको अटल पेंशन योजना में पेंशन का लाभ लेने के लिए पहले कम से कम 20 साल निवेश करना होता है
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- अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप 5000 रुपये महीने वाला पेंशन प्लान चुन रहे हैं, तो आपको हर महीने 210 रुपये का प्रीमियम देना होता है
- ठीक इसी तरह 30 साल की उम्र के व्यक्ति को 5000 रुपये महीने वाली पेंशन के लिए हर महीने 577 रुपये का प्रीमियम देना होता है