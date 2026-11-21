अटल पेंशन योजना से कौन जुड़ सकता है और क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Amar Ujala

Atal Pension Yojana: राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश में कई तरह की योजनाएं चलाती हैं और ठीक ऐसे ही भारत सरकार भी कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।





इसी क्रम में एक अटल पेंशन योजना है जिसे भारत सरकार चलाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार आपको पेंशन देती है, लेकिन कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि क्या वो इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र हैं? तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस योजना के बारे में जान सकते हैं...