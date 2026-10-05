क्या मेट्रो ट्रेन में अपने पेट डॉग के साथ कर सकते हैं सफर? जानें मेट्रो अथॉरिटी के नियम

Can You Take Dogs in Metro Train: मेट्रो ट्रेन आज के समय में बड़े शहरों में यात्रा करने का सबसे सुलभ और पसंदीदा साधन बन चुकी है। अगर सिर्फ दिल्ली मेट्रो की बात करें तो रोजना लाखों लोग इससे दफ्तर, कॉलेज या अन्य कामों से मेट्रो में सफर करते हैं। ऐसे में बहुत से पालतू जानवरों के मालिकों यानी 'पेट पेरेंट्स' के मन में यह सवाल अक्सर आता है कि क्या वे अपने पेट डॉग या अन्य पालतू जानवरों को मेट्रो में साथ ले जा सकते हैं।





सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए देश की विभिन्न मेट्रो अथॉरिटीज ने इसको लेकर सख्त नियम बनाए हैं। अगर आप भी अपने पालतू कुत्ते के साथ सफर करने की सोच रहे हैं, तो नियमों की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है।