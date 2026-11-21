PF Withdrawal: पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड नौकरीपेशा लोगों के लिए बचत का एक महत्वपूर्ण जरिया है। हर महीने कर्मचारी की सैलरी से एक हिस्सा कटकर पीएफ खाते में जमा होता है। इसमें कंपनी की ओर से भी योगदान दिया जाता है। नौकरी के दौरान जमा हुए पैसे आपको भविष्य में आर्थिक मदद करती है।





हालांकि, कई बार नौकरी छूटने या खुद नौकरी छोड़ने के बाद लोगों को पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है? तो चलिए जानते हैं इसके नियम और ऑनलाइन आवेदन का तरीका। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...