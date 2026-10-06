क्या 20 अक्तूबर को खाते में आएंगे पीएम किसान योजना के 2000 रुपये? जानें वायरल दावों की सच्चाई

PM Kisan 2000 Rupees Status: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना के तहत अब तक 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। पिछली 23वीं किस्त 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली से जारी की गई थी।





चूंकि सामान्य तौर पर इस योजना की प्रत्येक किस्त चार महीने के अंतराल पर आती है, इसलिए सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 24वीं किस्त 20 अक्तूबर को आएगी। आइए जानते हैं इस दावे की पूरी सच्चाई।