Ayushman Card: केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत है। बीमारी के दौरान अस्पताल में भर्ती होने और इलाज का खर्च उठाना कई परिवारों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह योजना पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देती है।





हालांकि, इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कौन लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता? चलिए जानते हैं कौन लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकता। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...