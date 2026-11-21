PM Vishwakarma Yojana: देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी ऐसी किसी योजना के लिए पात्र हैं तो आप उस योजना से जुड़ सकते हैं।
इसी कड़ी में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसके जरिए आप कई तरह के आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लोगों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी जाती, बल्कि उनके हुनर को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं?
- फोटो : Adobe Stock
किन लोगों को मिलता है योजना का लाभ?
- पीएम विश्वकर्मा योजना में कुल 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को शामिल किया गया है
- इसमें बढ़ई, लोहार, सुनार, राजमिस्त्री, मोची, दर्जी, नाई, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले तथा अस्त्रकार और धोबी जैसे काम करने वाले लोग शामिल हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं?
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- इसके अलावा नाव बनाने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र हैं
- साथ ही मालाकार, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले तथा टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले कारीगर भी योजना के दायरे में आते हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं?
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ट्रेनिंग के दौरान क्यों मिलते हैं 500 रुपये रोजाना?
- योजना का एक बड़ा फायदा कौशल प्रशिक्षण है
- इसके तहत पात्र लाभार्थियों को उनके काम से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है
- प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को रोजाना 500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है
- टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये का लाभ भी दिया जाता है
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पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं?
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कितने रुपये का लोन मिलता है?
- योजना के तहत कारीगरों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन दिया जाता है
- इसमें आपको पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए दिया जाता है
- आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं