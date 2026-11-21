PM Vishwakarma Yojana: देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी ऐसी किसी योजना के लिए पात्र हैं तो आप उस योजना से जुड़ सकते हैं।





इसी कड़ी में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसके जरिए आप कई तरह के आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लोगों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी जाती, बल्कि उनके हुनर को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलती है। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...