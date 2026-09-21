गैस चूल्हे के नीचे दराज में प्लास्टिक के पैकेट भर रखे हैं? गर्म जगह के आसपास सामान रखने की ये आदत जांचें

1 of 5 गैस चूल्हे के नीचे बना है स्टोरेज? - फोटो : AI







Link Copied



रसोई में जगह कम पड़ने पर हम अक्सर हर खाली जगह को सामान रखने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। गैस चूल्हे के नीचे बनी दराज भी इसी वजह से कई घरों में प्लास्टिक के पैकेट, पॉलिथीन, कागज और दूसरे सामान से भर जाती है। देखने में यह जगह सामान रखने के लिए बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन गैस चूल्हे के आसपास रखी चीजों को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। खासकर प्लास्टिक की चीजों को चूल्हे के ठीक नीचे या उसके बहुत पास रखने से बचना चाहिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 गैस चूल्हे के नीचे बना है स्टोरेज? - फोटो : AI

चूल्हे के नीचे की जगह को पहले समझें

गैस जलने पर बर्नर और उसके आसपास का हिस्सा गर्म होता है। चूल्हे का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ भी गर्म हो सकता है। आम तौर पर चूल्हे के नीचे बनी दराज को सामान रखने के लिए बनाया गया हो सकता है, लेकिन इसमें क्या रखा जा रहा है, यह भी मायने रखता है। अगर दराज में प्लास्टिक के पैकेट ठूंसकर भरे हैं और वे चूल्हे के गर्म हिस्से के बिल्कुल पास हैं, तो उन्हें वहां रखने से बचना बेहतर है।

3 of 5 गैस चूल्हे के नीचे बना है स्टोरेज? - फोटो : Adobe Stock

प्लास्टिक और कागज को चूल्हे से रखें दूर

प्लास्टिक के पैकेट, पॉलिथीन, कागज, कपड़े या दूसरे आसानी से गर्मी पकड़ने वाले सामान को गैस चूल्हे के आसपास रखने की आदत ठीक नहीं है। खासकर अगर कोई सामान चूल्हे के नीचे से बाहर निकल रहा हो या गर्म हिस्से को छू रहा हो, तो उसे तुरंत दूसरी जगह रख देना चाहिए। गर्म बर्तन रखने या खाना बनाते समय गिरने वाली गर्म चीजों से भी ऐसे सामान को नुकसान पहुंच सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 गैस चूल्हे के नीचे बना है स्टोरेज? - फोटो : Adobe Stock

दराज को जरूरत से ज्यादा न भरें

कई बार दराज इतनी भर दी जाती है कि उसे खोलने-बंद करने में सामान ऊपर तक आ जाता है। ऐसी स्थिति में प्लास्टिक के पैकेट चूल्हे के नीचे या पीछे की गर्म जगह के करीब पहुंच सकते हैं। इसलिए दराज में सिर्फ उतना ही सामान रखें जितना आसानी से रखा और निकाला जा सके। सामान को ठूंसकर भरने से बचें।



गैस की पाइप भी जरूर देखें

चूल्हे के नीचे दराज होने पर गैस की पाइप किस तरफ से जा रही है, यह भी देख लें। दराज में रखा सामान पाइप पर दबाव न डाले और पाइप मुड़े या खिंचे नहीं। अगर दराज खोलने पर कोई सामान गैस पाइप से टकराता है, तो उसकी जगह बदल दें। गैस की पाइप के आसपास सामान जमा करके रखना भी सही नहीं है।

विज्ञापन