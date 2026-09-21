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गैस चूल्हे के नीचे दराज में प्लास्टिक के पैकेट भर रखे हैं? गर्म जगह के आसपास सामान रखने की ये आदत जांचें

Mon, 21 Sep 2026 05:02 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 21 Sep 2026 05:02 PM IST
सार

Kitchen Safety: गैस चूल्हे के नीचे बनी दराज में प्लास्टिक के पैकेट और दूसरे सामान को ठूंसकर रखने से बचें। चूल्हे के गर्म हिस्से और गैस की पाइप के आसपास पर्याप्त जगह रखें और आसानी से गर्म होने वाली चीजों को दूर रखें।
 

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Plastic Bags Under Gas Stove Is It Safe to Store Them in the Drawer
गैस चूल्हे के नीचे बना है स्टोरेज? - फोटो : AI

रसोई में जगह कम पड़ने पर हम अक्सर हर खाली जगह को सामान रखने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। गैस चूल्हे के नीचे बनी दराज भी इसी वजह से कई घरों में प्लास्टिक के पैकेट, पॉलिथीन, कागज और दूसरे सामान से भर जाती है। देखने में यह जगह सामान रखने के लिए बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन गैस चूल्हे के आसपास रखी चीजों को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। खासकर प्लास्टिक की चीजों को चूल्हे के ठीक नीचे या उसके बहुत पास रखने से बचना चाहिए। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Plastic Bags Under Gas Stove Is It Safe to Store Them in the Drawer
गैस चूल्हे के नीचे बना है स्टोरेज? - फोटो : AI

चूल्हे के नीचे की जगह को पहले समझें
गैस जलने पर बर्नर और उसके आसपास का हिस्सा गर्म होता है। चूल्हे का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ भी गर्म हो सकता है। आम तौर पर चूल्हे के नीचे बनी दराज को सामान रखने के लिए बनाया गया हो सकता है, लेकिन इसमें क्या रखा जा रहा है, यह भी मायने रखता है। अगर दराज में प्लास्टिक के पैकेट ठूंसकर भरे हैं और वे चूल्हे के गर्म हिस्से के बिल्कुल पास हैं, तो उन्हें वहां रखने से बचना बेहतर है।

Plastic Bags Under Gas Stove Is It Safe to Store Them in the Drawer
गैस चूल्हे के नीचे बना है स्टोरेज? - फोटो : Adobe Stock

प्लास्टिक और कागज को चूल्हे से रखें दूर
प्लास्टिक के पैकेट, पॉलिथीन, कागज, कपड़े या दूसरे आसानी से गर्मी पकड़ने वाले सामान को गैस चूल्हे के आसपास रखने की आदत ठीक नहीं है। खासकर अगर कोई सामान चूल्हे के नीचे से बाहर निकल रहा हो या गर्म हिस्से को छू रहा हो, तो उसे तुरंत दूसरी जगह रख देना चाहिए। गर्म बर्तन रखने या खाना बनाते समय गिरने वाली गर्म चीजों से भी ऐसे सामान को नुकसान पहुंच सकता है।

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Plastic Bags Under Gas Stove Is It Safe to Store Them in the Drawer
गैस चूल्हे के नीचे बना है स्टोरेज? - फोटो : Adobe Stock

दराज को जरूरत से ज्यादा न भरें
कई बार दराज इतनी भर दी जाती है कि उसे खोलने-बंद करने में सामान ऊपर तक आ जाता है। ऐसी स्थिति में प्लास्टिक के पैकेट चूल्हे के नीचे या पीछे की गर्म जगह के करीब पहुंच सकते हैं। इसलिए दराज में सिर्फ उतना ही सामान रखें जितना आसानी से रखा और निकाला जा सके। सामान को ठूंसकर भरने से बचें।

गैस की पाइप भी जरूर देखें
चूल्हे के नीचे दराज होने पर गैस की पाइप किस तरफ से जा रही है, यह भी देख लें। दराज में रखा सामान पाइप पर दबाव न डाले और पाइप मुड़े या खिंचे नहीं। अगर दराज खोलने पर कोई सामान गैस पाइप से टकराता है, तो उसकी जगह बदल दें। गैस की पाइप के आसपास सामान जमा करके रखना भी सही नहीं है।

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गैस चूल्हे के नीचे बना है स्टोरेज? - फोटो : freepik

सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, ये सामान भी हटाएं
चूल्हे के नीचे की दराज में पुराने अखबार, कागज के टुकड़े, कपड़े, लकड़ी की चीजें या सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान को भी गर्म हिस्से से दूर रखना चाहिए। सबसे आसान तरीका यही है कि चूल्हे के नीचे की जगह को सामान से पूरी तरह न भरें और गर्म हिस्से के पास खाली जगह रखें।

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