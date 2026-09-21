फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Mattress Check When Changing Bedsheets Know other Details inside

बेडशीट बदलते वक्त गद्दे को झाड़कर छोड़ देते हैं? 2 मिनट की ये जांच जरूर करें

Mon, 21 Sep 2026 04:30 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 21 Sep 2026 04:30 PM IST
सार

Mattress Check: बेडशीट बदलना सिर्फ चादर साफ करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। चादर हटाने के बाद गद्दे की भी थोड़ी देर जांच कर लें। इससे धूल, नमी, दाग और गद्दे की हालत से जुड़ी छोटी परेशानियों का समय रहते पता चल सकता है।
 

विज्ञापन
Mattress Check When Changing Bedsheets Know other Details inside
नई चादर बिछाने से पहले गद्दे पर डालें एक नजर - फोटो : AI

बेडशीट बदलते समय ज्यादातर लोग पुरानी चादर हटाते हैं, गद्दे को थोड़ा झाड़ते हैं और तुरंत नई चादर बिछा देते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो अगली बार चादर बदलते समय कुछ मिनट गद्दे को भी दे दीजिए। दरअसल, गद्दा भी रोज इस्तेमाल होने वाली चीज है और इसमें समय के साथ धूल, पसीने की नमी और दूसरे छोटे कण जमा हो सकते हैं। ऐसे में सिर्फ ऊपर से झाड़ देना ही काफी नहीं होता। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Mattress Check When Changing Bedsheets Know other Details inside
नई चादर बिछाने से पहले गद्दे पर डालें एक नजर - फोटो : Adobe

गद्दे पर नमी या दाग तो नहीं
सबसे पहले गद्दे को ध्यान से देखें। कहीं किसी हिस्से पर नमी, पानी का निशान या कोई पुराना दाग तो नहीं है। अगर गद्दा लंबे समय तक नम रहता है तो उसमें सीलन की समस्या हो सकती है। खासकर बारिश या ज्यादा नमी वाले मौसम में इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। गद्दे को साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह सूखने दें और गीली हालत में उसके ऊपर तुरंत बेडशीट न बिछाएं।

Mattress Check When Changing Bedsheets Know other Details inside
नई चादर बिछाने से पहले गद्दे पर डालें एक नजर - फोटो : Adobe

किनारों और सिलाई वाली जगह भी देखें
गद्दे के बीच का हिस्सा ही नहीं, उसके किनारे और सिलाई वाली जगह भी देख लें। यहां धूल और छोटे कण जमा हो सकते हैं। अगर गद्दे का कवर हटाया जा सकता है तो उसे बनाने वाली कंपनी के निर्देश के मुताबिक ही साफ करें। हर गद्दे को पानी से धोना सही नहीं होता, इसलिए सफाई का तरीका गद्दे के प्रकार पर निर्भर करता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Mattress Check When Changing Bedsheets Know other Details inside
नई चादर बिछाने से पहले गद्दे पर डालें एक नजर - फोटो : Adobe

गद्दे को पलटने की जरूरत है या नहीं
कुछ गद्दों को दोनों तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि कुछ सिर्फ एक ही तरफ इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए बिना जानकारी के गद्दे को पलटने की आदत न डालें। अगर गद्दे पर ऊपर और नीचे इस्तेमाल करने की अलग-अलग हिदायत दी गई है तो उसी के मुताबिक चलें।

विज्ञापन
Mattress Check When Changing Bedsheets Know other Details inside
नई चादर बिछाने से पहले गद्दे पर डालें एक नजर - फोटो : Adobe

गद्दा कहीं दब तो नहीं गया
चादर हटाने के बाद गद्दे की सतह पर हाथ फेरकर देखें। कहीं कोई हिस्सा जरूरत से ज्यादा धंसा हुआ या असमान तो नहीं लग रहा। लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद गद्दे में दबाव वाले हिस्से बन सकते हैं। अगर गद्दे में लगातार ज्यादा धंसाव महसूस हो रहा है या सोने में परेशानी होने लगी है तो उसकी हालत पर ध्यान देना चाहिए।

नई बेडशीट बिछाने से पहले ये छोटा काम
गद्दे की जांच के बाद उसकी सतह पर जमा धूल को सही तरीके से साफ कर लें। अगर आपके गद्दे के साथ सफाई को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं तो उन्हीं का पालन करें। सफाई के बाद गद्दे को पूरी तरह सूखा और हवादार रखना बेहतर है। इसके बाद ही साफ बेडशीट बिछाएं। बेडशीट बदलना भले ही घर के रोजमर्रा के कामों में से एक हो, लेकिन इसी दौरान गद्दे पर दो मिनट नजर डालने से उसकी सफाई और हालत दोनों पर ध्यान रखा जा सकता है। छोटी सी जांच से कई बार ऐसी समस्या भी समय रहते नजर आ जाती है, जिसे नई चादर बिछाने के बाद देखना मुश्किल होता है।

सिलेंडर के पास तेल की बोतल रख रहे हैं? जगह बचाने की ये आदत पड़ सकती है भारी

बाइक में फुल टैंक पेट्रोल भरवाना सही या आधा? जानें क्या है बेहतर और क्यों

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed