बेडशीट बदलते वक्त गद्दे को झाड़कर छोड़ देते हैं? 2 मिनट की ये जांच जरूर करें

बेडशीट बदलते समय ज्यादातर लोग पुरानी चादर हटाते हैं, गद्दे को थोड़ा झाड़ते हैं और तुरंत नई चादर बिछा देते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो अगली बार चादर बदलते समय कुछ मिनट गद्दे को भी दे दीजिए। दरअसल, गद्दा भी रोज इस्तेमाल होने वाली चीज है और इसमें समय के साथ धूल, पसीने की नमी और दूसरे छोटे कण जमा हो सकते हैं। ऐसे में सिर्फ ऊपर से झाड़ देना ही काफी नहीं होता। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
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नई चादर बिछाने से पहले गद्दे पर डालें एक नजर
- फोटो : Adobe
गद्दे पर नमी या दाग तो नहीं
सबसे पहले गद्दे को ध्यान से देखें। कहीं किसी हिस्से पर नमी, पानी का निशान या कोई पुराना दाग तो नहीं है। अगर गद्दा लंबे समय तक नम रहता है तो उसमें सीलन की समस्या हो सकती है। खासकर बारिश या ज्यादा नमी वाले मौसम में इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। गद्दे को साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह सूखने दें और गीली हालत में उसके ऊपर तुरंत बेडशीट न बिछाएं।
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नई चादर बिछाने से पहले गद्दे पर डालें एक नजर
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किनारों और सिलाई वाली जगह भी देखें
गद्दे के बीच का हिस्सा ही नहीं, उसके किनारे और सिलाई वाली जगह भी देख लें। यहां धूल और छोटे कण जमा हो सकते हैं। अगर गद्दे का कवर हटाया जा सकता है तो उसे बनाने वाली कंपनी के निर्देश के मुताबिक ही साफ करें। हर गद्दे को पानी से धोना सही नहीं होता, इसलिए सफाई का तरीका गद्दे के प्रकार पर निर्भर करता है।
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नई चादर बिछाने से पहले गद्दे पर डालें एक नजर
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गद्दे को पलटने की जरूरत है या नहीं
कुछ गद्दों को दोनों तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि कुछ सिर्फ एक ही तरफ इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए बिना जानकारी के गद्दे को पलटने की आदत न डालें। अगर गद्दे पर ऊपर और नीचे इस्तेमाल करने की अलग-अलग हिदायत दी गई है तो उसी के मुताबिक चलें।
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नई चादर बिछाने से पहले गद्दे पर डालें एक नजर
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गद्दा कहीं दब तो नहीं गया
चादर हटाने के बाद गद्दे की सतह पर हाथ फेरकर देखें। कहीं कोई हिस्सा जरूरत से ज्यादा धंसा हुआ या असमान तो नहीं लग रहा। लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद गद्दे में दबाव वाले हिस्से बन सकते हैं। अगर गद्दे में लगातार ज्यादा धंसाव महसूस हो रहा है या सोने में परेशानी होने लगी है तो उसकी हालत पर ध्यान देना चाहिए।
नई बेडशीट बिछाने से पहले ये छोटा काम
गद्दे की जांच के बाद उसकी सतह पर जमा धूल को सही तरीके से साफ कर लें। अगर आपके गद्दे के साथ सफाई को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं तो उन्हीं का पालन करें। सफाई के बाद गद्दे को पूरी तरह सूखा और हवादार रखना बेहतर है। इसके बाद ही साफ बेडशीट बिछाएं। बेडशीट बदलना भले ही घर के रोजमर्रा के कामों में से एक हो, लेकिन इसी दौरान गद्दे पर दो मिनट नजर डालने से उसकी सफाई और हालत दोनों पर ध्यान रखा जा सकता है। छोटी सी जांच से कई बार ऐसी समस्या भी समय रहते नजर आ जाती है, जिसे नई चादर बिछाने के बाद देखना मुश्किल होता है।
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