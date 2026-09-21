बेड के नीचे जूते रखने की है आदत? सिर्फ जगह बचाने की बात नहीं, सफाई से जुड़ी ये बात ज्यादातर लोग नहीं जानते

1 of 5 बेड के नीचे जूते रखना कितना सही? - फोटो : AI







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घर में सामान रखने की जगह कम हो तो हम अक्सर खाली जगह का इस्तेमाल करने लगते हैं। बेड के नीचे की जगह भी ऐसी ही होती है। कई लोग यहां जूते, चप्पल या सैंडल रख देते हैं। देखने में यह तरीका काफी आसान लगता है और कमरे में सामान भी फैला हुआ नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप भी रोज पहने जाने वाले जूते बेड के नीचे रखते हैं तो सफाई के लिहाज से थोड़ी सावधानी जरूरी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 बेड के नीचे जूते रखना कितना सही? - फोटो : Adobe

बाहर की गंदगी कमरे तक आ सकती है

जूते पहनकर हम घर से बाहर निकलते हैं। सड़क, बाजार, पार्क या दूसरी जगहों पर चलने के दौरान उनके तलवों पर धूल और मिट्टी लग सकती है। अगर जूते गीली या गंदी जगह से होकर आए हैं तो उनके साथ नमी और गंदगी भी हो सकती है। इन्हें सीधे बेड के नीचे रखने पर वही गंदगी कमरे के अंदर बनी रह सकती है। खासकर बेड के नीचे सफाई करना आसान नहीं होता। रोज वहां झाड़ू या पोछा नहीं लग पाता। ऐसे में जूतों से आई धूल धीरे-धीरे जमा हो सकती है।

3 of 5 बेड के नीचे जूते रखना कितना सही? - फोटो : Adobe

जूते रखने की जगह में भी फर्क पड़ता है

हर तरह के जूते बेड के नीचे रखना भी सही तरीका नहीं है। रोज बाहर पहनकर जाने वाले जूतों को खुले में या बिना साफ किए बेड के नीचे रखने से बचना बेहतर है। अगर जगह की कमी है और वहां जूते रखने ही हैं तो पहले उनके तलवों की गंदगी साफ कर लें। गीले जूतों को तो बिल्कुल भी बंद जगह में तुरंत नहीं रखना चाहिए। पहले उन्हें अच्छी तरह सूखने दें। नमी लंबे समय तक बनी रहने पर जूतों में बदबू आ सकती है और फफूंद पनपने की स्थिति बन सकती है।

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4 of 5 बेड के नीचे जूते रखना कितना सही? - फोटो : Adobe

डिब्बे या स्टोरेज बॉक्स का कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर बेड के नीचे सामान रखना मजबूरी है तो जूतों को सीधे फर्श पर रखने के बजाय साफ और हवादार जूता बॉक्स या स्टोरेज बॉक्स में रखा जा सकता है। इससे जूतों की धूल आसपास कम फैलेगी और उन्हें व्यवस्थित रखना भी आसान होगा। बॉक्स को भी समय-समय पर बाहर निकालकर साफ करना जरूरी है। साथ ही बेड के नीचे की जगह को लंबे समय तक नजरअंदाज न करें। कुछ दिनों के अंतर पर वहां जमा धूल साफ करें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो यह सावधानी और भी जरूरी हो जाती है क्योंकि बच्चे अक्सर बेड के नीचे रखी चीजों तक आसानी से पहुंच जाते हैं।

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