क्या स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद बदल जाता है बिजली के बिल का हिसाब? यहां जानें इसके 4 बड़े फायदे और नुकसान

देश के कई हिस्सों में पुराने बिजली मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं या अभी भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल का हिसाब बदल जाता है या नहीं?





सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्मार्ट मीटर बिजली की खपत को मापने का तरीका बदलता है, जरूरी नहीं कि बिजली की दर भी बदल जाए। बिजली बिल में लागू टैरिफ और अन्य शुल्क संबंधित राज्य के बिजली नियामक के नियमों के अनुसार होते हैं। चलिए जानते हैं स्मार्ट मीटर के बारे में...