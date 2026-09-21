फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Smart Meter Electricity Bill: What Changes After Installation? Know 4 Benefits and Drawbacks

क्या स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद बदल जाता है बिजली के बिल का हिसाब? यहां जानें इसके 4 बड़े फायदे और नुकसान

Mon, 21 Sep 2026 04:43 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 21 Sep 2026 04:43 PM IST
सार

स्मार्ट मीटर बिजली की खपत को अधिक सटीक तरीके से रिकॉर्ड करने और रिमोट तरीके से रीडिंग लेने में मदद करता है। हालांकि, स्मार्ट मीटर लगने का मतलब यह नहीं है कि बिजली की दर अपने आप बढ़ या घट जाती है।

विज्ञापन
Smart Meter Electricity Bill: What Changes After Installation? Know 4 Benefits and Drawbacks
स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान क्या हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

देश के कई हिस्सों में पुराने बिजली मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं या अभी भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल का हिसाब बदल जाता है या नहीं?



सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्मार्ट मीटर बिजली की खपत को मापने का तरीका बदलता है, जरूरी नहीं कि बिजली की दर भी बदल जाए। बिजली बिल में लागू टैरिफ और अन्य शुल्क संबंधित राज्य के बिजली नियामक के नियमों के अनुसार होते हैं। चलिए जानते हैं स्मार्ट मीटर के बारे में...
Smart Meter Electricity Bill: What Changes After Installation? Know 4 Benefits and Drawbacks
स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान क्या हैं? - फोटो : AI Generated

स्मार्ट मीटर के क्या फायदे हैं?

पहला फायदा

  • स्मार्ट मीटर से मीटर रीडिंग को रिमोट तरीके से लिया जा सकता है
  • इससे मीटर रीडर के घर आने पर निर्भरता कम हो सकती है और बिलिंग प्रक्रिया अधिक डिजिटल हो जाती है
  • इसके अलावा स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को अधिक नियमित रूप से ट्रैक कर सकता है
Smart Meter Electricity Bill: What Changes After Installation? Know 4 Benefits and Drawbacks
स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान क्या हैं? - फोटो : AI Generated

दूसरा फायदा

  • स्मार्ट मीटर का एक उद्देश्य बिजली की खपत का अधिक सटीक डाटा उपलब्ध कराना है
  • जहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लागू है, वहां उपभोक्ता जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकता है
  • प्रीपेड स्मार्ट मीटर में छोटे रिचार्ज, खपत ट्रैक करने और इमरजेंसी क्रेडिट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं
विज्ञापन
विज्ञापन
Smart Meter Electricity Bill: What Changes After Installation? Know 4 Benefits and Drawbacks
स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान क्या हैं? - फोटो : AI Generated

स्मार्ट मीटर के नुकसान क्या हैं?

  • स्मार्ट मीटर के साथ कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं
  • अगर यह प्रीपेड मोड में है तो उपभोक्ता को बैलेंस पर लगातार नजर रखनी पड़ सकती है
  • बैलेंस खत्म होने पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, हालांकि कुछ व्यवस्थाओं में इमरजेंसी क्रेडिट की सुविधा दी जाती है
विज्ञापन
Smart Meter Electricity Bill: What Changes After Installation? Know 4 Benefits and Drawbacks
स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान क्या हैं? - फोटो : AI Generated

क्या स्मार्ट मीटर लगते ही बिल महंगा हो जाता है?

  • नहीं, सिर्फ स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की प्रति यूनिट दर अपने आप नहीं बदलती
  • बिल की गणना में वास्तविक खपत और लागू टैरिफ महत्वपूर्ण होते हैं
  • हालांकि, स्मार्ट मीटर आपकी खपत को अधिक नियमित और सटीक तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed