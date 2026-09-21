क्या स्मार्ट मीटर लगवाने के बाद बदल जाता है बिजली के बिल का हिसाब? यहां जानें इसके 4 बड़े फायदे और नुकसान

देश के कई हिस्सों में पुराने बिजली मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं या अभी भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल का हिसाब बदल जाता है या नहीं?
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्मार्ट मीटर बिजली की खपत को मापने का तरीका बदलता है, जरूरी नहीं कि बिजली की दर भी बदल जाए। बिजली बिल में लागू टैरिफ और अन्य शुल्क संबंधित राज्य के बिजली नियामक के नियमों के अनुसार होते हैं। चलिए जानते हैं स्मार्ट मीटर के बारे में...
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स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान क्या हैं?
- फोटो : AI Generated
स्मार्ट मीटर के क्या फायदे हैं?
पहला फायदा
- स्मार्ट मीटर से मीटर रीडिंग को रिमोट तरीके से लिया जा सकता है
- इससे मीटर रीडर के घर आने पर निर्भरता कम हो सकती है और बिलिंग प्रक्रिया अधिक डिजिटल हो जाती है
- इसके अलावा स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को अधिक नियमित रूप से ट्रैक कर सकता है
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स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान क्या हैं?
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दूसरा फायदा
- स्मार्ट मीटर का एक उद्देश्य बिजली की खपत का अधिक सटीक डाटा उपलब्ध कराना है
- जहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लागू है, वहां उपभोक्ता जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकता है
- प्रीपेड स्मार्ट मीटर में छोटे रिचार्ज, खपत ट्रैक करने और इमरजेंसी क्रेडिट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं
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स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान क्या हैं?
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स्मार्ट मीटर के नुकसान क्या हैं?
- स्मार्ट मीटर के साथ कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं
- अगर यह प्रीपेड मोड में है तो उपभोक्ता को बैलेंस पर लगातार नजर रखनी पड़ सकती है
- बैलेंस खत्म होने पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, हालांकि कुछ व्यवस्थाओं में इमरजेंसी क्रेडिट की सुविधा दी जाती है
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स्मार्ट मीटर के फायदे और नुकसान क्या हैं?
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क्या स्मार्ट मीटर लगते ही बिल महंगा हो जाता है?
- नहीं, सिर्फ स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की प्रति यूनिट दर अपने आप नहीं बदलती
- बिल की गणना में वास्तविक खपत और लागू टैरिफ महत्वपूर्ण होते हैं
- हालांकि, स्मार्ट मीटर आपकी खपत को अधिक नियमित और सटीक तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है