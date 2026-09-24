सस्ता दिख रहा है सामान तो तुरंत ऑर्डर मत करें, पेमेंट से पहले ये रकम जरूर चेक करें

1 of 5 ऑनलाइन शॉपिंग में सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत देखते हैं? - फोटो : AI







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ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ज्यादातर लोग सबसे पहले सामान की कीमत देखते हैं। अगर कोई चीज 499 या 999 रुपये में मिल रही हो तो तुरंत लगता है कि डील अच्छी है। लेकिन कई बार स्क्रीन पर दिखाई जा रही कीमत ही वह रकम नहीं होती, जो आपको आखिर में चुकानी पड़ती है। ऑर्डर आगे बढ़ाने पर डिलीवरी चार्ज या दूसरे शुल्क जुड़ सकते हैं और पूरा बिल बढ़ जाता है। इसलिए ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदने से पहले सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत पर ध्यान देना ठीक नहीं है। असली कीमत जानने के लिए आपको आखिरी पेमेंट पेज तक जाकर पूरा बिल देखना चाहिए। तो आइए जानते हैं।

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प्रोडक्ट की कीमत और कुल रकम में अंतर

मान लीजिए किसी सामान की कीमत 499 रुपये दिखाई जा रही है। आप उसे कार्ट में डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस या दूसरी लागू फीस दिखाई दे सकती है। हर वेबसाइट और हर ऑर्डर में ये चार्ज एक जैसे नहीं होते। कुछ मामलों में डिलीवरी फ्री भी हो सकती है। यही वजह है कि किसी सामान को सस्ता समझने से पहले कुल भुगतान वाली रकम देखना ज्यादा जरूरी है।

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कार्ट में डालने के बाद जरूर देखें

सामान पसंद आने के बाद सीधे पेमेंट करने के बजाय पहले कार्ट और ऑर्डर समरी देख लें। यहां आमतौर पर सामान की कीमत, मात्रा, डिस्काउंट, डिलीवरी चार्ज और लागू दूसरे शुल्क अलग-अलग दिखाई देते हैं। अगर कोई कूपन या डिस्काउंट लगाया है तो यह भी देख लें कि वह वास्तव में कुल रकम से घटा है या नहीं। कई बार ऑफर कुछ खास शर्तों पर ही लागू होता है।

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एक ही सामान की कीमत की तुलना करें

अगर किसी सामान की कीमत दूसरी वेबसाइट के मुकाबले कम दिख रही है तो तुरंत ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। दोनों जगह उस सामान को कार्ट में डालकर अंतिम रकम देख सकते हैं। हो सकता है एक जगह प्रोडक्ट सस्ता हो, लेकिन अतिरिक्त चार्ज जुड़ने के बाद कुल बिल ज्यादा हो जाए।

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