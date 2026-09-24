भारी डिस्काउंट देखकर खुश होना पड़ सकता है भारी, कपड़े खरीदने से पहले इन बातों पर दें ध्यान

कपड़ों की खरीदारी करते समय बड़ी-बड़ी डिस्काउंट वाली सेल देखकर कौन खुश नहीं होता। दुकान हो या ऑनलाइन शॉपिंग, 50 फीसदी, 60 फीसदी या उससे ज्यादा डिस्काउंट देखकर लगता है कि सामान काफी सस्ता मिल रहा है। इसी चक्कर में कई बार हम कपड़ा पसंद आते ही खरीद लेते हैं और बिल बन जाने के बाद कुछ जरूरी बातें याद आती हैं। इसलिए अगली बार डिस्काउंट देखकर कपड़े खरीदें तो बिल बनने से पहले इन चार चीजों पर एक नजर जरूर डाल लें। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैंय़
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सस्ता समझकर कपड़े खरीदने से पहले रुकिए
- फोटो : AdobeStock
असली कीमत कितनी है
सबसे पहले कपड़े की ओरिजिनल कीमत जरूर देखें। डिस्काउंट किस कीमत पर दिया जा रहा है, यह समझना जरूरी है। कई बार कपड़े पर डिस्काउंट वाली कीमत के साथ पुरानी कीमत भी लिखी होती है। सिर्फ डिस्काउंट का प्रतिशत देखकर खरीदारी करने के बजाय यह देखें कि आपको आखिर में कितने रुपये देने हैं। इससे आपको पता रहेगा कि कपड़ा वास्तव में आपके बजट में है या नहीं।
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डिस्काउंट की शर्तें क्या हैं?
हर डिस्काउंट एक जैसा नहीं होता। कहीं एक कपड़ा खरीदने पर छूट मिलती है तो कहीं तय रकम की खरीदारी पर। कुछ सेल में डिस्काउंट सिर्फ चुनिंदा कपड़ों पर लागू होता है। इसलिए बिल बनने से पहले पूछ लें कि जिस कपड़े को आप खरीद रहे हैं, उस पर बताई गई छूट लागू है या नहीं। अगर कोई कूपन या ऑफर है तो उसकी शर्तें भी देख लें।
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साइज और फिटिंग जरूर चेक करें
डिस्काउंट के चक्कर में ऐसा कपड़ा न खरीद लें जो आपको ठीक से फिट ही न हो। खरीदने से पहले साइज जरूर चेक करें। दुकान पर ट्रायल की सुविधा है तो कपड़ा पहनकर देख लें। ऑनलाइन खरीदारी में साइज चार्ट को जरूर देखें। सिर्फ इसलिए गलत साइज न लें कि उस पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है।
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रिटर्न और एक्सचेंज का नियम जानें
सबसे जरूरी बात, बिल बनने से पहले पूछ लें कि डिस्काउंट वाले कपड़े पर रिटर्न या एक्सचेंज की सुविधा है या नहीं। कई दुकानों पर सेल वाले सामान के लिए अलग नियम हो सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी में भी प्रोडक्ट की रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी देखना जरूरी है। अगर कपड़ा घर लाने के बाद पसंद न आए या फिटिंग सही न हो तो परेशानी हो सकती है। इसलिए अगली बार कपड़ों पर भारी डिस्काउंट देखकर तुरंत खरीदारी करने के बजाय कुछ मिनट इन बातों को चेक करने में लगाएं। इससे आपको पता रहेगा कि आप सच में अच्छी डील ले रहे हैं या सिर्फ डिस्काउंट देखकर सामान खरीद रहे हैं।
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