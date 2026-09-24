आयुष्मान कार्ड: मुफ्त इलाज से मना करे अस्पताल तो कहां करें शिकायत? जानें तरीका

आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज देने से अस्पताल मना करे तो कहां शिकायत करें? - फोटो : Amar Ujala AI

केंद्र सरकार की ओर से देश के अलग-अलग वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाना है। इन्हीं योजनाओं में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी शामिल है। दरअसल, इस योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।





आयुष्मान कार्ड होने पर लाभार्थी योजना में शामिल अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकते हैं। इलाज पर होने वाला खर्च योजना के नियमों के अनुसार सरकार की ओर से वहन किया जाता है, लेकिन अगर कोई अस्पताल आपको आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त इलाज देने से मना करता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसका तरीका क्या है...