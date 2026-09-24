सभी को पता होना चाहिए: अगर आपके घर की बिजली कट जाए तो क्या करें? पूरा प्रोसेस यहां जानें

अगर आपके घर की बिजली अचानक चली जाए, तो सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि समस्या केवल आपके घर में है या पूरे इलाके में। कई बार फ्यूज, एमसीबी या मीटर से जुड़ी समस्या के कारण घर की बिजली बंद हो जाती है।





वहीं, कभी-कभी स्थानीय फॉल्ट, मेंटेनेंस या सप्लाई में खराबी के कारण पूरे क्षेत्र की बिजली चली जाती है। लेकिन अगर सिर्फ आपके घर की बिजली चली गई है तो फिर आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...