फ्रिज को दीवार से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? गलत जगह रखने से बढ़ सकता है बिजली बिल

फ्रिज को क्यों नहीं रखना चाहिए दीवार से चिपकाकर? - फोटो : Amar Ujala AI

घर में फ्रिज ऐसी चीज है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर दिन लगातार होता है। ऐसे में इसकी जगह और इस्तेमाल का तरीका बिजली की खपत पर असर डाल सकता है।





कई लोग फ्रिज को किचन या कमरे में जगह बचाने के लिए दीवार से बिल्कुल सटाकर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता। फ्रिज के आसपास पर्याप्त जगह होना जरूरी है, ताकि उसकी गर्मी बाहर निकल सके और हवा का प्रवाह बना रहे। चलिए जानते हैं फ्रिज को कितना दूर रखना चाहिए और ये क्यों जरूरी है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...