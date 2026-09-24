स्कूटर की डिक्की में सब कुछ ठूंस देते हैं? इन चीजों को रखना पड़ सकता है भारी

1 of 5 स्कूटर की डिक्की को बना रखा है छोटा स्टोर रूम? - फोटो : AI







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स्कूटर की डिक्की रोजमर्रा के काम में काफी इस्तेमाल होती है। हेलमेट से लेकर छोटा बैग, बारिश की चीजें और कुछ जरूरी सामान इसमें आसानी से रखा जा सकता है। लेकिन कई लोग डिक्की को देखकर उसमें जरूरत से ज्यादा सामान ठूंस देते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें डिक्की में रखना अवॉयड करना चाहिए। तो आज की खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको किन चीजों को स्कूटर की डिक्की में रखने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं।

2 of 5 स्कूटर की डिक्की को बना रखा है छोटा स्टोर रूम? - फोटो : एआई

खाने का सामान लंबे समय तक न रखें

अगर बाजार से दूध, दही, पनीर या कोई दूसरी जल्दी खराब होने वाली चीज लेकर आए हैं तो उसे घंटों तक स्कूटर की डिक्की में छोड़कर न रखें। खासकर गर्मी के मौसम में स्कूटर की बंद डिक्की के अंदर काफी गर्मी हो सकती है। इसलिए सामान खरीदने के बाद जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचाकर उसे निकाल देना बेहतर है।

3 of 5 स्कूटर की डिक्की को बना रखा है छोटा स्टोर रूम? - फोटो : एआई जनरेटेड

चॉकलेट और गर्मी से खराब होने वाली चीजें

गर्मी में चॉकलेट, कुछ कॉस्मेटिक्स और ऐसी चीजें जो तापमान बढ़ने पर पिघल सकती हैं, उन्हें डिक्की में छोड़ना सही नहीं है। स्कूटर अगर धूप में खड़ा है तो अंदर रखा सामान और भी गर्म हो सकता है। इसलिए ऐसी चीजें थोड़ी देर के लिए ही रखें और काम होते ही निकाल लें।

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4 of 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर - फोटो : एआई

पेट्रोल या ज्वलनशील सामान बिल्कुल नहीं

डिक्की में पेट्रोल, कोई ज्वलनशील लिक्विड या ऐसी चीज रखना अवॉयड करें। अगर गलती से बोतल लीक हो जाए तो परेशानी हो सकती है। ऐसी चीजों को स्कूटर की डिक्की में रखना सेफ नहीं है।



बहुत भारी सामान भी न भरें

डिक्की में जगह देखकर उसमें जरूरत से ज्यादा सामान भर देना भी सही नहीं है। भारी सामान रखने से सीट बंद करने में दिक्कत हो सकती है और सामान दब भी सकता है। इसलिए डिक्की की जितनी जगह है, उतना ही सामान रखें और उसे ठूंसकर बंद करने से बचें।

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