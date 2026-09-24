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घर की घड़ी बार-बार गलत समय दिखा रही है? बैटरी बदलने से पहले ये चीज जरूर चेक करें

Thu, 24 Sep 2026 10:10 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 24 Sep 2026 10:10 AM IST
सार

Showing Wrong Time: घर की दीवार घड़ी बार-बार गलत समय बता रही है तो हर बार बैटरी बदलने की जरूरत नहीं होती। कई बार घड़ी की सुई अटकने, मशीन के पुराने होने या बैटरी सही तरह से न लगी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है।
 

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Wall Clock Showing Wrong Time Battery May Not Be the Only Reason
घड़ी सही समय नहीं बता रही? - फोटो : AI

घर में लगी दीवार घड़ी अचानक गलत समय बताने लगे तो ज्यादातर लोग सबसे पहले उसकी बैटरी निकालकर नई बैटरी लगा देते हैं। कई बार इससे घड़ी ठीक भी चलने लगती है, लेकिन अगर नई बैटरी लगाने के बाद भी घड़ी बार-बार पीछे या आगे होने लगे तो इसकी वजह सिर्फ बैटरी नहीं है। घड़ी के अंदर कुछ छोटी-छोटी दिक्कतें भी समय गलत दिखा सकती हैं। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Wall Clock Showing Wrong Time Battery May Not Be the Only Reason
दीवार घड़ी की सही दिशा - फोटो : Adobe Stock

सुइयां आपस में छू रही हों
कई दीवार घड़ियों में घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयां एक-दूसरे के काफी पास होती हैं। अगर कोई सुई मुड़ जाए या दूसरी सुई से टकराने लगे तो उसकी चाल रुक सकती है। ऐसे में घड़ी धीरे चल सकती है या कुछ समय के लिए रुक भी सकती है। इसलिए अगर घड़ी की सुइयां एक-दूसरे को छू रही हों तो उन्हें ध्यान से देखें।

Wall Clock Showing Wrong Time Battery May Not Be the Only Reason
यहां की घड़ी में कभी नहीं बजता है 12, वजह जानकर नहीं होगा यकीन - फोटो : Adobe Stock

बैटरी सही तरह से नहीं लगी
नई बैटरी लगाने के बाद भी घड़ी सही नहीं चल रही है तो यह भी देख लें कि बैटरी सही दिशा में लगी है या नहीं। घड़ी के अंदर बने प्लस और माइनस के निशान के हिसाब से बैटरी लगनी चाहिए। इसके अलावा बैटरी ढीली होने पर भी घड़ी को लगातार पावर नहीं मिल पाती और उसकी चाल प्रभावित हो सकती है।

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Wall Clock Showing Wrong Time Battery May Not Be the Only Reason
यहां की घड़ी में कभी नहीं बजता है 12, वजह जानकर नहीं होगा यकीन - फोटो : Adobe Stock

घड़ी की मशीन पुरानी हो सकती है
अगर घड़ी काफी पुरानी हो चुकी है और लंबे समय से इस्तेमाल हो रही है तो उसके अंदर लगी मशीन में दिक्कत आ सकती है। ऐसी स्थिति में बैटरी बदलने के बाद भी घड़ी बार-बार समय पीछे कर सकती है या रुक सकती है। अगर घड़ी लगातार यही समस्या कर रही है तो उसकी मशीन चेक करवाना ज्यादा सही रहेगा।

घड़ी को टेढ़ा लगाने से भी परेशानी
दीवार घड़ी को बहुत ज्यादा टेढ़ा लगाना आम तौर पर समय गलत होने की सीधी वजह नहीं होता, लेकिन अगर सुइयां ढीली हैं या मशीन में पहले से कोई दिक्कत है तो घड़ी की स्थिति बदलने पर समस्या ज्यादा नजर आ सकती है। इसलिए घड़ी को सीधा लगाकर देखना भी एक आसान चेक है।

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Wall Clock Showing Wrong Time Battery May Not Be the Only Reason
यहां की घड़ी में कभी नहीं बजता है 12, वजह जानकर नहीं होगा यकीन - फोटो : Adobe Stock

हर बार बैटरी बदलना जरूरी नहीं
घड़ी गलत समय दिखा रही है तो तुरंत बैटरी बदलने के बजाय पहले सुइयों की स्थिति, बैटरी की फिटिंग और घड़ी के चलने का तरीका देख लें। अगर नई बैटरी के बाद भी घड़ी कुछ घंटों या दिनों में समय से पीछे होने लगे तो समस्या घड़ी की मशीन में हो सकती है। ऐसे में बार-बार बैटरी बदलने के बजाय घड़ी को ठीक करवाना बेहतर है।

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