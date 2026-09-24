नहाते समय फर्श पर पानी जमा होने लगा? ड्रेन में शुरू हो चुकी है ये परेशानी

1 of 5 बाथरूम का पानी धीरे निकल रहा है? - फोटो : AI







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बाथरूम में नहाने के बाद पानी पहले की तरह जल्दी नीचे नहीं जा रहा है तो इस छोटी सी परेशानी को नजरअंदाज न करें। शुरुआत में पानी थोड़ा धीरे निकलता है, लेकिन धीरे-धीरे यही दिक्कत बढ़कर ऐसी स्थिति तक पहुंच सकती है जब पानी बाथरूम के फर्श पर जमा होने लगे। अक्सर इसका कारण ड्रेन में बाल, साबुन की परत और दूसरी गंदगी का जमा होना होता है। ऐसे में कुछ शुरुआती संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो पाइप पूरी तरह जाम होने से पहले ही सफाई की जा सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 बाथरूम वास्तु - फोटो : Freepik

पानी निकलने में पहले से ज्यादा समय लगना

सबसे पहला संकेत यही होता है कि नहाने या हाथ-पैर धोने के बाद पानी पहले की तुलना में ज्यादा देर तक फर्श पर रुका रहता है। हो सकता है पानी आखिर में पूरा निकल जाए, लेकिन अगर हर बार ऐसा होने लगे तो ड्रेन में कुछ जमा होने की आशंका हो सकती है।

3 of 5 Bathroom Safety Tips - फोटो : Adobe stock

ड्रेन से आवाज आना

कभी-कभी पानी नीचे जाते समय ड्रेन से गड़गड़ाने या बुलबुले जैसी आवाज सुनाई देती है। ऐसा तब हो सकता है जब पाइप में पानी के साथ हवा का रास्ता भी ठीक से न बन पा रहा हो। अगर यह आवाज बार-बार आने लगे और साथ में पानी भी धीरे निकले तो इसे नजरअंदाज न करें।

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4 of 5 बाथरूम से जुड़े वास्तु नियम - फोटो : Adobe Stock

पानी निकलने के बाद भी बदबू रहना

बाथरूम की ड्रेन से कभी-कभार हल्की बदबू आना अलग बात है, लेकिन अगर सफाई के बाद भी लगातार बदबू बनी रहती है और पानी भी धीरे निकल रहा है तो ड्रेन में जमा गंदगी इसकी एक वजह हो सकती है। बाल और साबुन की परत जैसी चीजें ड्रेन के अंदर फंसकर गंदगी जमा होने की वजह बन सकती हैं।

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