काम के बाद लैपटॉप चार्जर बैग में ही छोड़ देते हैं? अगले दिन निकलने से पहले ये परेशानी हो सकती है

ऑफिस से घर आने के बाद ज्यादातर लोग लैपटॉप निकालकर रख देते हैं, लेकिन चार्जर को बैग से निकालने की जहमत नहीं उठाते। वह अगले दिन तक उसी बैग में पड़ा रहता है। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। खासकर तब, जब चार्जर को बैग में बाकी सामान के साथ बिना किसी तरह व्यवस्थित किए रखा जाता है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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केबल उलझकर हो सकती है खराब
चार्जर की केबल को बैग में यूं ही डालने पर वह दूसरे सामान में फंसकर बार-बार मुड़ सकती है। रोज ऐसा होने से केबल के सिरों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। खासकर चार्जिंग कनेक्टर के पास की केबल को ज्यादा मोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए चार्जर को बैग में रखने से पहले केबल को हल्के तरीके से लपेटकर रखना बेहतर रहता है।
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अगले दिन चार्जर ढूंढने में लगेगा समय
ऑफिस जाने की जल्दी में बैग में चार्जर ढूंढना भी परेशानी बन सकता है। कई बार चार्जर किताबों, कागजों, ईयरफोन या दूसरी चीजों के नीचे दबा होता है। ऐसे में सुबह का थोड़ा समय सिर्फ चार्जर ढूंढने में निकल जाता है। अगर चार्जर के लिए बैग में एक तय जगह रखी जाए तो यह परेशानी आसानी से कम हो सकती है।
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भारी सामान से बचाकर रखें
बैग में चार्जर के ऊपर भारी किताबें या दूसरी चीजें रख देने से उसके प्लग और केबल पर दबाव पड़ सकता है। खासकर अगर चार्जर के साथ उसका बड़ा पावर एडाप्टर भी हो। इसे बैग के ऐसे हिस्से में रखना बेहतर है जहां उस पर ज्यादा दबाव न पड़े।
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चार्जर को निकालकर एक नजर जरूर देखें
अगर चार्जर रोज बैग में ही रहता है तो कम से कम इस्तेमाल से पहले उसकी केबल और प्लग पर एक नजर डाल लें। कहीं केबल कटी या बहुत ज्यादा मुड़ी हुई तो नहीं है, प्लग ढीला तो नहीं लग रहा और एडाप्टर पर कोई टूट-फूट तो नहीं है। कोई साफ नुकसान दिखाई दे तो उसे इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है। चार्जर को हर दिन बैग से निकालकर अलग जगह रखने की जरूरत हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन उसे बैग में भी सही तरीके से रखना जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी से चार्जर की केबल को बेवजह होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है और सुबह की जल्दबाजी में उसे ढूंढने की परेशानी भी नहीं होगी।
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