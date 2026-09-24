काम के बाद लैपटॉप चार्जर बैग में ही छोड़ देते हैं? अगले दिन निकलने से पहले ये परेशानी हो सकती है

1 of 5 ऑफिस से आते ही बैग में डाल देते हैं चार्जर? - फोटो : AI







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ऑफिस से घर आने के बाद ज्यादातर लोग लैपटॉप निकालकर रख देते हैं, लेकिन चार्जर को बैग से निकालने की जहमत नहीं उठाते। वह अगले दिन तक उसी बैग में पड़ा रहता है। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। खासकर तब, जब चार्जर को बैग में बाकी सामान के साथ बिना किसी तरह व्यवस्थित किए रखा जाता है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 google search computer laptop - फोटो : Adobe Stock

केबल उलझकर हो सकती है खराब

चार्जर की केबल को बैग में यूं ही डालने पर वह दूसरे सामान में फंसकर बार-बार मुड़ सकती है। रोज ऐसा होने से केबल के सिरों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। खासकर चार्जिंग कनेक्टर के पास की केबल को ज्यादा मोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए चार्जर को बैग में रखने से पहले केबल को हल्के तरीके से लपेटकर रखना बेहतर रहता है।

3 of 5 (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik

अगले दिन चार्जर ढूंढने में लगेगा समय

ऑफिस जाने की जल्दी में बैग में चार्जर ढूंढना भी परेशानी बन सकता है। कई बार चार्जर किताबों, कागजों, ईयरफोन या दूसरी चीजों के नीचे दबा होता है। ऐसे में सुबह का थोड़ा समय सिर्फ चार्जर ढूंढने में निकल जाता है। अगर चार्जर के लिए बैग में एक तय जगह रखी जाए तो यह परेशानी आसानी से कम हो सकती है।

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4 of 5 प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

भारी सामान से बचाकर रखें

बैग में चार्जर के ऊपर भारी किताबें या दूसरी चीजें रख देने से उसके प्लग और केबल पर दबाव पड़ सकता है। खासकर अगर चार्जर के साथ उसका बड़ा पावर एडाप्टर भी हो। इसे बैग के ऐसे हिस्से में रखना बेहतर है जहां उस पर ज्यादा दबाव न पड़े।

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