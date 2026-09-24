घर में अचानक मच्छर बढ़ गए? स्प्रे उठाने से पहले इन जगहों की कर लें जांच

1 of 5 रोज सफाई के बाद भी क्यों बढ़ रहे हैं मच्छर? - फोटो : AI







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घर में अचानक मच्छर पहले से ज्यादा नजर आने लगे तो ज्यादातर लोग तुरंत मच्छर भगाने वाला स्प्रे या दूसरी चीजें इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे कुछ समय के लिए मच्छर कम जरूर दिख सकते हैं, लेकिन अगर घर में कहीं पानी जमा है तो समस्या फिर वापस आ सकती है। इसलिए स्प्रे करने से पहले घर की कुछ ऐसी जगहों पर नजर डालना जरूरी है, जहां मच्छर पनपने के लिए पानी मिल सकता है। ऐसी जगहों पर अक्सर हमारा ध्यान तो नहीं जाता है, लेकिन मच्छरों का जमावड़ा यही देखने को मिलता है। ऐसी जगहों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 गमले की होगी नंबरिंग - फोटो : अमर उजाला

गमलों की ट्रे भी चेक करें

घर में रखे पौधों के गमलों के नीचे लगी ट्रे में अक्सर थोड़ा पानी जमा रह जाता है। यही पानी कई दिनों तक पड़ा रहे तो मच्छरों के लिए breeding की जगह बन सकता है। इसलिए गमलों की ट्रे को नियमित रूप से खाली और साफ करते रहें। सिर्फ ऊपर से पानी फेंकना काफी नहीं है, जमा पानी को पूरी तरह निकालना जरूरी है।

3 of 5 कूलर टिप्स - फोटो : एआई जनरेटेड

बालकनी और छत पर देखें

बालकनी, छत या खिड़की के आसपास रखे किसी डिब्बे, बाल्टी, पुराने बर्तन या दूसरे सामान में बारिश या सफाई का पानी जमा हो सकता है। खासकर बारिश के दिनों में ऐसी जगहों को जरूर चेक करें। जहां पानी जमा हो, उसे खाली कर दें और ऐसे सामान को उल्टा करके रखें जिसमें पानी रुक सकता है।



कूलर में जमा पानी पर नजर रखें

अगर घर में कूलर इस्तेमाल हो रहा है तो उसके अंदर जमा पानी को भी नजरअंदाज न करें। कूलर का पानी लंबे समय तक बिना बदले पड़ा रहने पर मच्छरों के लिए ब्रिडिंग की जगह बन सकता है। इसलिए कूलर की सफाई और पानी बदलने का ध्यान रखें।

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4 of 5 Fridge - फोटो : AdobeStock

फ्रिज की पीछे वाली ट्रे भी देखें

कुछ फ्रिज में पानी जमा होने के लिए पीछे या नीचे एक ड्रेनेज ट्रे होती है। अगर उसमें लंबे समय तक पानी जमा रहे और सफाई न हो तो उसे भी चेक करना चाहिए। हालांकि हर फ्रिज का डिजाइन अलग होता है, इसलिए सफाई करते समय अपने फ्रिज की मैनुअल में दिए निर्देशों का ध्यान रखें।

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