कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा हो गए लेकिन बैंक खाते में नहीं आए, तो क्या करें और क्या नहीं? यहां जानें

मशीन में जमा किए पैसे नहीं आए खाते में, तो क्या करें? - फोटो : Amar Ujala AI

Cash Deposit Machine: कैश डिपॉजिट मशीन ने बैंकिंग का काम काफी आसान कर दिया है। अब ग्राहक बिना कैश काउंटर पर जाए ही अपने बैंक खाते में नकद जमा कर सकते हैं। इससे लोगों का काफी समय भी बचता है और बैंक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ता।





हालांकि, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कभी-कभी कैश डिपॉजिट मशीन में कैश डालने के बाद रकम मशीन में जमा तो हो जाती है, लेकिन बैंक खाते में नहीं आती। ऐसे में ग्राहक परेशान हो जाता है कि पैसा वापस मिलेगा या नहीं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...