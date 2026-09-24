कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा हो गए लेकिन बैंक खाते में नहीं आए, तो क्या करें और क्या नहीं? यहां जानें

Cash Deposit Machine: कैश डिपॉजिट मशीन ने बैंकिंग का काम काफी आसान कर दिया है। अब ग्राहक बिना कैश काउंटर पर जाए ही अपने बैंक खाते में नकद जमा कर सकते हैं। इससे लोगों का काफी समय भी बचता है और बैंक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ता।
हालांकि, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कभी-कभी कैश डिपॉजिट मशीन में कैश डालने के बाद रकम मशीन में जमा तो हो जाती है, लेकिन बैंक खाते में नहीं आती। ऐसे में ग्राहक परेशान हो जाता है कि पैसा वापस मिलेगा या नहीं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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मशीन में जमा किए पैसे नहीं आए खाते में, तो क्या करें?
- फोटो : AI Generated
सबसे पहले क्या करें?
- अगर कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करने के बाद खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन की रसीद संभालकर रखें
- अगर रसीद नहीं निकली है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है
- मशीन का स्थान, तारीख, समय और जमा की गई रकम नोट कर लें
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मशीन में जमा किए पैसे नहीं आए खाते में, तो क्या करें?
- फोटो : AI Generated
- कैश डिपॉजिट मशीन पर दिखाई देने वाला मशीन नंबर या टर्मिनल नंबर भी नोट किया जा सकता है
- इसके बाद संबंधित बैंक के कस्टमर केयर, शाखा या शिकायत निवारण व्यवस्था के जरिए शिकायत दर्ज करें
- शिकायत करने के दौरान रेफरेंस नंबर मिलेगा उसे संभालकर रखें
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मशीन में जमा किए पैसे नहीं आए खाते में, तो क्या करें?
- फोटो : Adobe Stock
- इसके बाद बैंक अपना काम शुरू करता है यानी आपको आपके पैसे वापस दिलाने का प्रोसेस शुरू करता है
- आरबीआई के नियमों के मुताबिक, ऐसे में मामलों में 5 से 7 कार्य दिवस लग सकते हैं
- पर बैंक आपको आपके पैसे वापस दिलवाता है
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मशीन में जमा किए पैसे नहीं आए खाते में, तो क्या करें?
- फोटो : istock
बैंक अकाउंट में पैसे न आने पर क्या न करें?
- अगर सीडीएम मशीन में पैसे जमा हो गए, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आए तो सबसे पहले परेशान न हो
- दोबारा उसी मशीन में पैसे डालकर ट्रांजेक्शन करने की कोशिश न करें
- रसीद या स्क्रीन पर दिखने वाली जानकारी को तुरंत न फेंकें
- सबसे जरूरी बात कि अगर आपके पास इसको लेकर कोई कॉल या मैसेज आदि आता है, तो एटीएम पिन, ओटीपी या सीवीवी जैसी जानकारी कभी शेयर न करें, बैंक ये सब चीजें नहीं मांगता