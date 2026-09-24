घरेलू महिलाओं के लिए बिजनेस आइडियाज: घर संभालते हुए भी शुरू कर सकती हैं कमाई, इन कामों में ज्यादा खर्च भी नहीं

1 of 5 घर के काम के साथ कमाई भी - फोटो : AI







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घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कई महिलाएं अपना काम शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। खास बात यह है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा बड़ी रकम या दुकान की जरूरत नहीं होती। घर से ही छोटे स्तर पर काम शुरू किया जा सकता है। काम चलने लगे तो धीरे-धीरे इसे बड़ा भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 घर की चीजों से शुरू हो सकता है अपना काम - फोटो : Adobe stock

घर से टिफिन सर्विस शुरू करें

अगर खाना बनाने का शौक है और आपके हाथ का खाना घरवालों के साथ आसपास के लोगों को भी पसंद आता है तो टिफिन सर्विस एक विकल्प हो सकता है। शुरुआत में आसपास के ऑफिस जाने वाले लोगों, छात्रों या अकेले रहने वाले लोगों को टिफिन दिया जा सकता है। पहले कम लोगों से शुरुआत करके उनकी पसंद और जरूरत समझना आसान रहेगा।

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बेकिंग का काम भी है अच्छा विकल्प

केक, कुकीज, नमकीन या दूसरी घर की बनी चीजें बनाने में रुचि है तो ऑर्डर लेकर काम शुरू किया जा सकता है। जन्मदिन, सालगिरह या छोटे पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए घर के बने सामान की मांग मिल सकती है। शुरुआत अपने जानने वालों और आसपास के लोगों से की जा सकती है।



सिलाई और कपड़ों की डिजाइनिंग

सिलाई आती है तो घर से ही कपड़ों की सिलाई, फिटिंग और छोटे-मोटे बदलाव का काम लिया जा सकता है। ब्लाउज, सूट, बच्चों के कपड़े या कपड़ों की अल्टरिंग से शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए अगर पहले से सिलाई मशीन है तो शुरुआती खर्च भी कम रखा जा सकता है।

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घर की बनी चीजें बेच सकती हैं

अचार, पापड़, मसाले, नमकीन, चटनी या दूसरी घर की बनी चीजें भी छोटे स्तर पर बेचने का काम शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में परिवार, दोस्तों और पड़ोस के लोगों को सामान देकर उनकी प्रतिक्रिया ली जा सकती है। पसंद आने पर ऑर्डर बढ़ाए जा सकते हैं।



ऑनलाइन सामान बेचने का विकल्प

अगर मोबाइल और इंटरनेट चलाना आता है तो घर से सामान बेचने का काम भी किया जा सकता है। कपड़े, ज्वेलरी, घर की सजावट का सामान या हाथ से बनाई गई चीजें ऑनलाइन बेचने की कोशिश की जा सकती है। शुरुआत से पहले सामान की लागत, पैकिंग, डिलीवरी और मिलने वाले मुनाफे का हिसाब जरूर समझ लें।

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