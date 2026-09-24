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घरेलू महिलाओं के लिए बिजनेस आइडियाज: घर संभालते हुए भी शुरू कर सकती हैं कमाई, इन कामों में ज्यादा खर्च भी नहीं

Thu, 24 Sep 2026 03:58 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 24 Sep 2026 03:58 PM IST
सार

 घर संभालने के साथ महिलाएं चाहें तो कम बजट में अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकती हैं। इसके लिए बहुत बड़े निवेश या अलग ऑफिस की जरूरत हमेशा नहीं होती। घर से खाना, बेकिंग, सिलाई, टिफिन या ऑनलाइन सामान बेचने जैसे काम शुरू किए जा सकते हैं।
 

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घर के काम के साथ कमाई भी - फोटो : AI

घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कई महिलाएं अपना काम शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। खास बात यह है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा बड़ी रकम या दुकान की जरूरत नहीं होती। घर से ही छोटे स्तर पर काम शुरू किया जा सकता है। काम चलने लगे तो धीरे-धीरे इसे बड़ा भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। 

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घर की चीजों से शुरू हो सकता है अपना काम - फोटो : Adobe stock

 घर से टिफिन सर्विस शुरू करें
अगर खाना बनाने का शौक है और आपके हाथ का खाना घरवालों के साथ आसपास के लोगों को भी पसंद आता है तो टिफिन सर्विस एक विकल्प हो सकता है। शुरुआत में आसपास के ऑफिस जाने वाले लोगों, छात्रों या अकेले रहने वाले लोगों को टिफिन दिया जा सकता है। पहले कम लोगों से शुरुआत करके उनकी पसंद और जरूरत समझना आसान रहेगा।

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घर की चीजों से शुरू हो सकता है अपना काम - फोटो : freepik.com

बेकिंग का काम भी है अच्छा विकल्प
केक, कुकीज, नमकीन या दूसरी घर की बनी चीजें बनाने में रुचि है तो ऑर्डर लेकर काम शुरू किया जा सकता है। जन्मदिन, सालगिरह या छोटे पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए घर के बने सामान की मांग मिल सकती है। शुरुआत अपने जानने वालों और आसपास के लोगों से की जा सकती है।

 सिलाई और कपड़ों की डिजाइनिंग
सिलाई आती है तो घर से ही कपड़ों की सिलाई, फिटिंग और छोटे-मोटे बदलाव का काम लिया जा सकता है। ब्लाउज, सूट, बच्चों के कपड़े या कपड़ों की अल्टरिंग से शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए अगर पहले से सिलाई मशीन है तो शुरुआती खर्च भी कम रखा जा सकता है।

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घर की चीजों से शुरू हो सकता है अपना काम - फोटो : freepik.com

घर की बनी चीजें बेच सकती हैं
अचार, पापड़, मसाले, नमकीन, चटनी या दूसरी घर की बनी चीजें भी छोटे स्तर पर बेचने का काम शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में परिवार, दोस्तों और पड़ोस के लोगों को सामान देकर उनकी प्रतिक्रिया ली जा सकती है। पसंद आने पर ऑर्डर बढ़ाए जा सकते हैं।

ऑनलाइन सामान बेचने का विकल्प
अगर मोबाइल और इंटरनेट चलाना आता है तो घर से सामान बेचने का काम भी किया जा सकता है। कपड़े, ज्वेलरी, घर की सजावट का सामान या हाथ से बनाई गई चीजें ऑनलाइन बेचने की कोशिश की जा सकती है। शुरुआत से पहले सामान की लागत, पैकिंग, डिलीवरी और मिलने वाले मुनाफे का हिसाब जरूर समझ लें।

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घर की चीजों से शुरू हो सकता है अपना काम - फोटो : freepik.com

 शुरुआत छोटी रखें
बिजनेस शुरू करते समय सबसे जरूरी है कि बिना सोचे बड़ी रकम न लगाएं। पहले छोटे स्तर पर काम शुरू करें और देखें कि लोगों को आपका सामान या सेवा पसंद आ रही है या नहीं। खर्च और कमाई का हिसाब अलग रखें। काम बढ़ने पर ही निवेश बढ़ाना बेहतर रहेगा।

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